Évtizedes sikereket, maradandó eredményeket jutalmazott a Zala Vármegyei Közgyűlés

A hétvégén tartotta ünnepi ülését és hagyományos díjkiosztó ünnepségét a Zala Vármegyei Közgyűlés. A szombati eseményen, amelyen Dr. Vitályos Eszter kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is részt vett, összesen nyolc elismerést adtak át. Az ünnepségen elsőként a vármegyei közgyűlés elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Dr. Pál Attila visszatekintett az elmúlt 10 év legfontosabb és leglátványosabb zalai gazdaságfejlesztési folyamataira. Dr. Vitályos Eszter hangsúlyozta, érdemes emlékeznünk a múltra, értékelnünk a jelent és együtt megterveznünk a közös jövőnket. Szimbolikus mozzanatként azt a történelmi momentumot emelte ki, amikor Deák Ferenc vezetésével a vármegye már 1845-ben élen járt a közteherviselés megvalósításának ügyében. A Zala Vármegyei Közgyűlés díjait Dr. Pál Attila és Dr. Vitályos Eszter adták át.



Rekord számú kiállító a zalaegerszegi makettversenyen

Minden eddiginél több versenyző mutatkozott be a Wolfpack eseménysorozat immár 20. versenyén, az ország több pontjáról érkezett makettezők ismét az Apáczai Művelődési Központban gyűltek össze. A már határainkon túl is elismert mustrán évről-évre egyre többen szeretnének kiállítani. A huszadik alkalom kapcsán jubileumi programokat ugyan nem szerveztek, de így is különlegesre sikeredett a Wolfpack, mesélte Szekeres Attila szervező. Összesen 446 makett szerepelt a megmérettetésen. A résztvevők 6 országból érkeztek: horvát, szerb, szlovén, osztrák, holland és magyar kiállítók vettek részt a zalaegerszegi makettversenyen. Az idei kiemelt kategóriával a Focke-Wulf repülőgépgyárnak állítottak emléket. A nagy múltú cég a mai Airbus egyik elődvállalatának tekinthető. Emellett rendkívül sok hajómakett érkezett, az előző évekhez képest kiemelkedően megnövekedett az arányuk.



Dödölle autentikus módon és új ízekkel is

Nem fogadta kegyeibe az időjárás a XVIII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál második napját, hiszen szombaton napközben többször is szemerkélő, este pedig szakadó eső kísérte a rendezvény. Ennek ellenére az előre eltervezett programok nagy részét megtartották a szervezők.