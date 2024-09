A tárlatra több mint tíz település szakköröseinek munkáiból válogattak össze alkotásokat, mintegy 15 különféle tevékenység eredményei láthatók.

A rendezvényen Varga Zsuzsanna polgármester köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást Sági-Világos Diána, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei Igazgatóságának igazgató-helyettese nyitotta meg. Elmondta, hogy összeállítottak egy vármegyei kiállítást, ennek egy része érkezett Szentgyörgyvölgyre. A tárlatnak külön apropót ad a községben ezen a hétvégén megrendezésre kerülő Szentgyörgyvölgyi Napok programja.

Fotó: Korosa Titanilla

Hozzátette, hogy öt állomás után érkezett meg a vándorkiállítás a településre, mely település mindig is büszke volt gazdag hagyományaira, kézműves örökségére. Ebben a történetben az Aszakkör program újabb fejezetet nyitott és lehetőséget adott arra, hogy a helyi kézművesek újra felfedezzék és továbbfejlesszék tudásukat. A tárgyak az alkotók kreativitását és szorgalmát tükrözik. Ez a kiállítás nem csak a kézműveség szépségét mutatja be, hanem azt is, hogy milyen fontos a közösségi munka és az egymásra utaltság.

A kiállítás szeptember 29-én, 12 óráig tekinthető meg.