A városvezető emlékeztetett, a Covid és annak számos gazdasági következménye, majd a háború, az energiaválság és a turizmus visszaesése mind-mind sújtotta a várost.

– Ezeken nagyon nehezen lehetett úrrá lenni, s ehhez nagyon sok munkára, odafigyelésre, pontosságra, kitartásra, sőt mondhatom: alázatra volt szükség. Tudjuk, voltak, akik tudtak alkalmazkodni ehhez a helyzethez, és voltak, akik nem – szögezte le Papp Gábor.

A polgármester arról is beszélt, hatalmas eredmény, hogy az autóbuszpályaudvar átépítésének elhúzódó projektjét sikerült megmenteni, nem kellett visszafizetni az elnyert forrást, a kormányzati támogatásnak köszönhetően pedig hamarosan befejeződhet a munka. Szerinte az elért eredményekre a jövőben is lehet építeni, hiszen stabilak az alapok.

A testületi ülés egyik legfontosabb döntése az volt, hogy az önkormányzat – a fenntartói változások ellenére – továbbra is biztosítja a hévíziek sportolási lehetőségét. A törvényi kötelezettségek miatt ugyanis szeptember elején a város átadta a sportcsarnokot, illetve a Bibó-gimnázium ingatlanait a tankerületnek, ami évente mintegy 50 millió forintos megtakarítást eredményez.

– Ez a helyzet viszont azt is magával hozta, hogy a Hévíz SK sportolói, mintegy négyszázan, akik korábban folyamatosan használták a két sportcsarnokot, főleg a téli időszakban, elesnek ettől a lehetőségtől, hiszen az önkormányzat ezt eddig térítésmentesen biztosította. A törvényi előírások miatt viszont a tankerület már nem teheti meg ezt – részletezte a kialakult helyzetet Papp Gábor.

A helyhatóság most úgy döntött, a terembérletet magára vállalja, s a szükséges 15 millió forintot biztosítja a sportkör számára. A polgármester arra hívta fel a figyelmet, a város így is 35 millió forintot spórol a korábbi költségekhez képest, a labdarúgók, a kézi- és kosárlabdázók, s az asztaliteniszezők pedig továbbra is használhatják ezeket a létesítményeket.