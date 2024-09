Vadpörkölt- és borfesztivál: vadételek, vadászkutyák, magasles a Dísz téren

A hét végén ragyogó időben zajlottak a Vadpörkölt- és Borfesztivál - Zalai Teríték rendezvényei. A természet, a vadgasztronómia köré szerveződő és a szórakoztató programsorozat, az ételkínálati bőség a fesztiválozók megelégedésére szolgált. A jótékonysági főzőversenyre a Kazinczy téren került sor szombaton délelőtt,a fesztivál második napján. Idén a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermek-intenzív részlegét támogatja a bevétel. Újításként a főzőcsapatok által készített vadételeken kívül óriásbográcsban főtt vadpörkölt is várta a látogatókat, hogy minél többen tudjanak vásárolni. A Magyar Vöröskereszt véradó busza a Kazinczy téren várta a véradókat. Szombaton délután a Kossuth utcán és a Kazinczy téren láthatta a közönség a vadászkutya-felvonulást, melynek lebonyolításában a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület is közreműködött. A városmissziós hetet is elindította a dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök által vasárnap délelőtt a Kazinczy téren vezetett szabadtéri katolikus szentmise, amelyre Zala vármegye szinte minden településéről érkeztek a hívek a településük nevét feltüntető táblákkal.

Két napon át szólt a verklimuzsika Keszthelyen

Családias hangulatban, a korábbinál kevesebb „muzsikussal”, de idén is megrendezték a kintornások nemzetközi találkozóját, amely sorrendben már a tizenegyedik a Balaton fővárosában. A nemzetközi verklifesztivál résztvevői a keszthelyi belváros számos pontján zenéltek két napon át – a maguk és a lelkes publikum örömére. Ezúttal nem volt színpad, s koncertek sem várták a közönséget, de aki a 18. század végétől a fonográf elterjedéséig divatos és közkedvelt zenélő dobozkák varázsában akart megmerítkezni, annak két nap állt rendelkezésére. Hansjörg Surber, a rendezvényt életre hívó svájci származású, ma már Gyenesdiáson élő fő szervező leszögezte: a verklifesztivál idén visszatért a gyökerekhez. Most mintegy 30 verklis érkezett, rendhagyó módon a többségük Ausztriából, ám mellettük voltak német, svájci, szlovéniai és persze magyar „utcai muzsikusok” is.