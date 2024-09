A (vadász)kutyák szombaton délután vonulnak fel

Fotó: ZH-Archívum/Pezzetta Umberto

„Gyere zöldben!”

A fesztivál jelmondata idén is: „Gyere zöldben!” Fontos ugyanis, hogy a résztvevők hangsúlyozzák s a turistáknak is megmutassák a rendezvény jellegét, ezért a szervezők kérik: aki teheti, öltözzön vadászosan, vagy legyen rajta zöld, esetleg barna ruha.

A fő attrakció szombaton 9 órakor startol: idén 80 csapat, mintegy 600 fő vesz részt a jótékonysági vadfőzésen a Kazinczy téren. Emellett óriás­bográcsban főtt vadpörkölt is várja a látogatókat, hogy minél többen tudjanak kóstolni és vásárolni. A bevétellel ugyanis a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermekintenzív osztályát támogatják. (A rendezvényen a Kvártélyház Dísz téri jegypénztárában elővételben megváltott, illetve a főzés napján a helyszínen árusított 1.000 forintos ebédjegyekkel lehet az elkészült ételekből vásárolni. Egy ebédjeggyel egy adag étel vásárolható.)

A Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték fő attrakciója a jótékonysági főzés

Fotó: ZH-archívum/Pezzetta Umberto

Színpadon a mainstream

Tompa Gábor fesztiváligazgató, a szervező Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője kiemelte: a kedvelt helyi fellépők mellett itt lesz a hazai zenei világ krémje, fellép egyebek mellett a Kowalsky meg a Vega, a Csík Zenekar és a Follow The Flow.

Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték programjai

Forrás: Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.

A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem melletti parkolóban külön gyerekteret alakítanak ki, ahol számos programmal, légvárral, játékokkal várják a családokat. A Göcseji Múzeumban pedig a rendezvény ideje alatt minitárlat várja az érdeklődőket „Kutyatörténelem: az első zalai csaholók nyomában” címmel.