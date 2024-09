A Vadpörkölt és Borfesztivál második napján sor került, többek között jótékonysági főzésre, kutyafelvonulásra és véradásra is. A szórakozás este is folytatódik: 22 órától a Csík zenekar is fellép a Dreher Nagyszínpadon.

Bográcsban főtt a finomság a Vadpörkölt és Borfesztivál szombati napján Fotó: Pezzetta Umberto

Véradás a helyszínen

A Magyar Vöröskereszt véradó busza a Kazinczy téren várta szombaton 15 óráig a véradókat. Délután 2 óráig közel ötvenen adtak már vért. A busznál olyan első véradó is jelentkezett, aki egészen a fővárosból érkezett a zalaegerszegi fesztiválra.

Jótékonysági főzés a Vadpörkölt és Borfesztiválon

A zalaegerszegi összefogást erősítő vadfőzésre a Kazinczy téren került sor szombaton délelőtt. A jótékonysági program idén a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermekintenzív részlegét támogatja a bevétellel.

A versenyre összesen 80 főzőcsapat jelentkezett. Újításként a főzőcsapatok által készített vadételeken kívül óriásbográcsban főtt vadpörkölt is várta a látogatókat. A rendezvényen a Kvártélyház Dísz téri jegypénztárában elővételben megváltott, illetve a főzés napján a helyszínen árusított 1.000 forintos ebédjegyekkel lehetett az elkészült ételekből vásárolni. Egy ebédjeggyel egy adag étel volt fogyasztható.