A programmal a helyi közösségi életet kívánták felpezsdíteni, újraindítani, hisz mint azt Kanász János polgármester elmondta, az utóbbi néhány évben elmaradt a szüreti mulatság a községben, ám korábban éveken át sikeresen tartották meg ezt az eseményt. A rendezvényt a Surd Községért Közalapítvány szervezte, s kezdeményezésüket az önkormányzat támogatta. A surdi programok közt midig is kiemelkedő volt a szüreti rendezvény, melye minden korosztály képviseltette magát, most is közel kétszázan vettek részt.

A polgármester hozzátette, hogy Surdon kevésbé jellemző a bortermelés, talán 15 gazda gondoz szőlőültetvényt, a település a fenyőfa termesztésről híres, de a szüretet megünneplik.

Az idei volt az első szüreti rendezvény, melyet az alapítvány szervezett. A résztvevőket a kultúrházhoz várták, ahol Gyuri bíró dobolta ki a szüreti mulatság programját, majd innen indult el a traktoros felvonulás, s bár szombaton az esős időjárás miatt kevesebben érkeztek a vártnál a kezdésre, a bekapcsolósók jó hangulatban járták be a települést muzsikaszóval kísérve. A felvonulás után a kultúrházban színes, zenés-táncos műsor kezdődött helyi és környékbeli fellépőkkel, este pedig reggelig tartó bállal zárták a napot.

Az alapítvány tervez még erre az évre tökfaragó programot, Mikulás-ünnepséget és szilveszteri bált.