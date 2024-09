Balaton sütije: a Zalában született csúcsdesszertben összeolvad az Othello szőlő, a málna és a szeder íze

Már dübörög az 1000 indok az őszi Balaton mellett című, utazásra csábító kampány. Ennek részeként mutatta be a VisitBalaton365 és a Magyar Cukrász Ipartestület a Balaton sütijét, a Segreto di Otello névre keresztelt édes kísértést, amely egyelőre nyolc helyszínen, köztük négy zalai városban – Keszthelyen, Hévízen, Zalakaroson és Zalaegerszegen – kóstolható. A például kék színével küllemében is a Balatont idéző sütemény helyi alapanyagokból készült, hangsúlyosan jelenik meg benne az Othello szőlő, a szeder, a málna, de az ízvadászok a mandula és a mogyoró zamatát is felfedezhetik. A Balaton sütije azért született, hogy e tájat minél többféle módon: most már édességként is felfedezzék az utazók.

Közmeghallgatás: mi történt Lentiben?

A város gazdasági, pénzügyi, szociális helyzetéről, valamint a megvalósult és tervezett beruházásokról hallhattak tájékoztatót az érdeklődők múlt héten. Az éves közmeghallgatás csekély érdeklődés mellett zajlott le, Horváth László polgármester számolt be arról, hogy az elmúlt egy évben mi történt Lentiben. A város vezetője a közmeghallgatás kezdetén a település pénzügyi helyzetét vázolva elmondta, hogy az idei költségvetés főösszege mintegy 4,5 milliárd forint, az adóbevételek a tervezetteknek megfelelően alakulnak. Az önkormányzat idén is megőrizte működőképességét, az intézmények fenntartása biztosított. Az adósságszolgálat törlesztése folyamatos. A fejlesztési célokról szólva arról tájékoztatott a polgármester, hogy a TOP Plusz pályázat keretében több mint 2 milliárd forintból terveznek út-, járda- és parkolófelújítást, -építést. A TOP Plusz fenntartható városfejlesztés programban összesen mintegy 8 milliárd forint kerül Lentibe.