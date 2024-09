A 2022-2023-as kötetben 11 írás fogja át a büntetőjog területét. A gyakorló bírók, bírósági titkárok, illetve joghallgatók által írt tanulmányokat dr. Gaider Bálint, a Zalaegerszegi Törvényszék büntető kollégiumvezetője és dr. Magyar Károly ny. törvényszéki tanácselnök, a Büntetőjogi Munkabizottság elnöke ismertette.

A kötetben több közlekedési balesettel kapcsolatos írás is megtalálható: dr. Király Réka Zsuzsa, dr. Kőhegyi Eszter Barbara és dr. Laczkó Henriett is saját ítélkezési gyakorlatából merítve, jogalkalmazói szempontból analizált szokványos és speciális közútforgalmi szituációkat, dr. Bótor Szabolcs pedig egy búvárbaleset tanulságait tárta fel. Dr. Kustos Anna Zsófia a fiatalkorú vádlott, Szücsné dr. Németh-Csóka Tímea a tanúgondozás, dr. Badics Judit pedig az adatkezelés kapcsán késztettek átfogó tanulmányokat. Dr. Vajda Edit írásában a fogvatartottak lelki gondozására irányuló kutatásokat végzett, míg dr. Kahler Frigyes újszerű megközelítést alkalmazó jogtörténeti elemzést publikált.

A kötet megjelenési lehetőséget biztosít a joghallgatók számára is. Ezúttal a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar két hallgatójának - Papp Benedek András és Bedő Kata - tanulmányát ítélte publikálásra méltónak a munkabizottság.

A bizottság éves munkájának tetőpontja az új kötet bemutatója, amely egyben elindítja a következő dolgozatok gyűjtését is. Ezek közül a tudományos ülésen dr. Jungi Eszter szerkesztő, a munkabiztosság alelnöke már ismertetett is néhány új írást a jelenlévőknek.

Bár a kötet alapvetően szakmai, a benne foglalt írások olyan témákat is feszegetnek, amelyek a laikus közönséget is érdekelhetik. A kiadvány elektronikus úton is elérhető, a korábban megjelent kötetekkel együtt, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi

Bizottsága honlapján a „Kiadványok” címszó alatt (https://tab.mta.hu/veszpremi-teruleti-bizottsag).