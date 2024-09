A rendezvény kapcsán Csatlós Csilla polgármester elmondta: bár a településen élők közül nagyon sokan rendelkeznek kisebb-nagyobb szőlőbirtokkal, illetve művelik is azt, Bázakerettyén azonban eddig nem volt hagyománya a szüreti rendezvényeknek. Ezen többek közt azért is szerettek volna változtatni, mert az őszi időszakban kevesebb volt az olyan program a faluban, amivel meg tudták szólítani a családokat.

A fűnyíró traktorok ügyességi versenyén Dénes Miklós a traktorlimbó közben

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Bíztunk abban, hogy egy szüreti mulatság érdekli a helyi és környékbeli lakosokat, s be is jött a számításunk – folytatta Csatlós Csilla. – Már a felvonuláson is szép számban vettek részt, az azt követő programokra pedig még többen látogattak ki.

A Völgy Alapítvány művészetterápiás csoportjának kiállítása még megtekinthető a Déryné Művelődési Házban

Fotó: Gyuricza Ferenc

Igyekeztünk helyi jellegzetességet is adni a szüreti mulatságnak, így többek közt traktorversenyt szerveztünk, ami két részből, egy ügyességi feladatsorból és egy traktor-szépségversenyből állt, a Déryné Művelődési Házban pedig a Völgy Alapítvány művészetterápiás csoportjának alkotásait tekinthették meg az érdeklődők.

A traktorszépségversenyre benevezett járművek

Fotó: Gyuricza Ferenc

A legszebb traktornak járó elismerésekért a nagy munkagépek álltak sorba, az ügyességi versenyen pedig fűnyíró traktorokkal indulhattak az érdeklődők. A versenyzőkre – akiknek életkora 13 évtől a hetvenet meghaladóig terjedt – gyorsulási és lassulási verseny, szlalom és traktorlimbó is várt. A polgármester hozzátette: a szüreti rendezvényt jótékony céllal szervezték meg, annak bevételét a közelmúltban alakult Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület támogatására ajánlották fel.