A nagykanizsai Teleki úton 2022 második felében helyezték üzembe az első trafiboxot, azóta mindösszesen egy baleset történt az útszakaszon, de az sem gyorshajtás miatt. A trafibox tulajdonképpen egy doboz, amiben elhelyezhető a sebességmérő kamera. Nagyszerűsége abban rejlik, hogy az autósok nem tudják, mikor üzemel, ráadásul azt sem, hogy éppen melyik sávot figyeli. Az eddigi tapasztalatokról, illetve a Balatoni úton napokon belül üzembe helyezendő második trafiboxról Miszlai Ákos alezredes, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági osztályvezetőjével beszélgettünk.

Trafibox Nagykanizsán a Balatoni úton. A berendezést napokon belül üzembe helyezik

Fotó: Szakony Attila

- Két évvel ezelőtt az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) tíz trafibox telepítésére írt ki pályázatot - említette Miszlai Ákos. - Kollégáimmal együtt úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne megszerezni egy ilyen eszközt, amit meg is indokoltunk, hiszen a Teleki út a város talán legforgalmasabb kétszer két sávos útszakasza, ahol az elmúlt évtizedben rengeteg gyalogosgázolás történt. A pályázat keretében elnyertük az egyik eszközt, így 2022 második felében üzembe is helyeztük a trafiboxot. Az azóta eltelt időszak minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen az elmúlt két évben egyetlen gyalogosgázolás sem történt ezen a szakaszon. A pozitív változást egyébként a környéken lakók is visszaigazolták, elmondásuk szerint érzékelhetően lassult a forgalom, ami csökkenti a baleseti kockázatot.

A trafibox mindegyik forgalmi sávot képes figyelni

Mint azt az alezredes elárulta: a trafibox mindkét irányba, ráadásul mindkét közlekedési sávot képes figyelni, ám azt soha nem lehet tudni, hogy a sebességmérő mikor van a trafiboxban, s mikor áll üresen a doboz.

- A kedvező statisztikai adatok miatt tavaly az önkormányzat úgy döntött, hogy egy újabb trafibox telepítését finanszírozza - folytatta Miszlai Ákos, aki hozzátette: a városvezetés kikérte a rendőrség véleményét, hogy hol állítsák fel a második berendezést. - Egyértelműen a Balatoni utat javasoltuk, ott ugyanis szintén sok gyalogosgázolás - sajnos, halálos kimenetelű is - történt az elmúlt években. A trafibox egyébként már látható a Balatoni úton, s napokon belül üzembe is helyezzük.