Bár a meteorológiai nyár, s ezzel a nyaralási főszezon szombaton már véget ért, az időjárás azonban továbbra is a legmelegebb évszakunkra jellemző módon alakul. Az utolsó nyári hétvége kánikulában telt, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy továbbra is erős volt a forgalom a zalai gyorsforgalmi utakon, az M7-es és M70-es autópályákon. Képünkön a szlovén-magyar határon, Pincénél beléptetésre várakozók sora látható. A torlódást az okozta, hogy a szomszédos állam rendvédelmi szervei továbbra is ellenőrzést végeznek ezen a határmetszési ponton Fotó: Gyuricza Ferenc