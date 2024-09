Zalaháshágy önkormányzata akkor vette fel első ízben a kapcsolatot Gelencével, amikor a Magyar Falu Program támogatásával új falugondnoki járművet vásároltak, a régi autójukat pedig átadták az erdélyi község ifjúsági szervezetének. Ekkor merült fel, hogy a két település fűzze szorosabbra a kibontakozó baráti viszonyát, aminek eredményeként az erdélyiek ez évben újra meghívták magukhoz a zalaháshágyiakat.

– Gelence minden évben tart egy közös programot a testvértelepüléseivel, erre a találkozóra hívtak meg most bennünket is, azzal a szándékkal, hogy velünk is megkössenek egy hasonló megállapodást – mondta Horváth Gyula, Zalaháshágy polgármestere. – Négy napot töltöttünk náluk, ennek során alá is írtuk a két önkormányzat közötti szerződést. Az erdélyiek részéről Ilyés Botond János polgármester látta el kézjegyével a megállapodást.

Horváth Gyula rögtön hozzátette, miután a romániai közigazgatási rendszer eltér a hazaitól, így bár a megállapodást Gelencével kötötték, de a testvértelepülésük valójában a község egyik része, a szinte csak magyarok által lakott, mintegy 240 lakosú Haraly lett. Gelencének eddig négy településsel volt már hasonló megállapodása, egy vajdasági és egy felvidéki, valamint két magyarországi községgel, Enccsel és a szintén zalai Várvölggyel.

– A testvértelepülési találkozón a magyar kormány támogatásával vehettünk részt, amit a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton nyertünk el – folytatta Horváth Gyula. – A négy napból kettőt töltöttünk Gelencén, emellett jártunk Sepsiszentgyörgyön, a csíkszeredai Székely Múzeumban, a parajdi sóbányákban, illetve voltunk Korondon és Segesvárott, valamint a Nyerges-tetőn is, ahol a híres kopjatemetőt tekintettük meg. Hazafelé a horvátországi, sepsei barátainkat is meglátogattuk, velük három-négy esztendeje alakítottunk ki kapcsolatot, amit azért nem tudunk testvértelepülési szintre emelni, mert ott is más a közigazgatási rendszer, mint nálunk. Sipos Zoltánnal, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége helyi elnökével abban állapodtunk meg, hogy így a közeljövőben a civil szervezeteink révén tesszük hivatalossá a két település közötti kapcsolatot.