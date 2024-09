A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete égisze alatt 11 éve működő Zala Megyei Kynológiai Egyesület szervezésében tartanak ekkor nemzetközi kutyakiállítást és bírálatot, amelyre a hazaiakon kívül Hollandia, Szlovénia, Szlovákia, Ausztria, Észtország ebtenyésztői neveztek már. Még van néhány nap a nevezési határidőig, hogy a gazdag díjazású megmérettetésen szerepelhessenek a fajtatiszta, törzskönyvezett, vagy ezzel nem rendelkező kutyák. Lehet nevezni keverékekkel is, hiszen ők is bizonyíthatnak a gazda és kutyája együttműködésével.

ZH/archív Pezzetta Umberto

A fiatalok számára rendeznek felvezetői versenyt, a kutyatenyésztők pedig számos fajtagyőztesekkel találkozhatnak. A seregszemle szombaton 10 órakor kezdődik, tájékoztatta lapunkat a zalaegerszegi egyesület elnöke, Orbán Sándor, aki azt is elmondta, hogy a nagyközönség számára számos szórakoztató és ismeretterjesztő programot kínálnak a szervezők. Érdemes kilátogatni a boxer- és agárbemutatóra, a de dog dancing (kutyákkal együtt bemutatott tánckoreográfia) is érdekes élmény. A versenyző gazdák és kedvenceik dr. Balogh Zsuzsanna főbíróval találkozhatnak. A zalaegerszegi seregszemle a korábbi színvonalas megrendezés okán rangos kiállításnak számít Magyarországon. A rendezvény a városi önkormányzat védnökségét is élvezi.