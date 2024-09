A zalaegerszegi ruhagyárat 1950-ben alapították, a gyár aztán 1969-ben nyitott telephelyet Lentiben 200 dolgozóval. Az üzemet 1975-ben bővítették, s közel 650 fővel termelt tovább. A ruhagyár Lenti és a körzet legnagyobb foglalkoztatója volt, a legmagasabb igényű nyugati megrendelőknek készítettek termékeket, melyek még a szigorú svájci követelményeknek is megfeleltek. Az 1990-es évek második felében a japán piacon is megjelentek a Lentiben gyártott termékek, a jó minőségű szövetkabátok, öltönyök. A gyár a 2003-as megszűnéséig emberileg és szakmailag is biztonságot jelentett az ott dolgozóknak.

A gyár igazgatója 1977-ben Földszin Attila lett, aki a találkozón egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni, de levélben üdvözölte az egykori dolgozókat.

Mindezt a találkozót megszervező Kunvári Tiborné osztotta meg velünk.

– A ruhagyár megszűnésével másik cég érkezett és vette át a dolgozókat, működtette a gyárat. Volt, aki maradt, volt, aki máshol dolgozott tovább, de a kapcsolat megmaradt sokakkal – folytatta. – Már mikor megszűnt a gyár, akor megígértem a többieknek, hogy megszervezem majd a találkozót, de ez idáig elmaradt, majd idén meghirdettem a közösségi oldalon, üzentem, akinek tudtam, és így jött össze a csapat. Amikor bezárt a gyár, közel 300-an dolgoztunk, most több mint százan jelezték, hogy eljönnek az összejövetelre. Mindannyian szívesen fogadták ezt a kezdeményezést, többen meg is hatódtak, hogy újra találkozunk, hisz a szeretet és a tisztelet megmaradt mindannyiunkban. A súrlódások ellenére nagyon jó csapat dolgozott együtt a ruhagyárban, ahol azért nem volt könnyű a munka. Nyári időszakban minden nap este hatig dolgoztunk, kéthetente túlóra volt, és nem volt könnyű a vastag szövetkabátokat varrni, vasalni, emelgetni, de mindenki nagy szakértelemmel végezte a munkáját, kiváló minőségű termékek kerültek ki Lentiből.

Az összejövetelen Kunvári Lizett, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának növendéke készült műsorral a vendégeknek, majd vacsorával és zenés szórakozással telt el az este a fűrészüzemben.