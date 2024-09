Faragott oszlopfőket is készítenek az emlékpark kerítéséhez Zalaegerszegen

A Zalaegerszegi Országos Fafaragó Tábor jubileumához érkezett idén, tizedik alkalommal rendezi meg a héten a Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. Szerkesztőségünk csütörtökön tekintette meg a táborban folyó munkát. Az idei táborban 22 fafaragó népművész, illetve diák vesz részt Zala, Pest, Békés, Hajdú-Bihar, Fejér, Komárom-Esztergom vármegyékből. Idén egyik feladat a Kárpát-medencei emlékpark kerítéselemeinek kifaragása, amellyel így egy korszak zárul le. A résztvevők emellett elkészítik a Tetőtől talpig Viseletkészítő Bemutatóműhely teraszának korlátját, padokat készítenek a kézműves alkotóház bejáratához, valamint a Panoráma Népművészeti Galéria előtt kialakított teraszrészre. Külön öröm, hogy harmadik éve köszöntik a tábor résztvevői között a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium faműves tanulóit. A X. jubileumi tábor zárásaként szombaton a fafaragók, valamint a támogatók részvételével ünnepi köszöntőt tartanak, amelyen az Értéket Tisztán Egyesület néptánccsoportja működik közre, mondta el Devecz Zsuzsanna egyesületi elnök.

Madarak a Hevesi galériában

Madárhangon címmel nyílt fotókiállítása Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában Kreiner Rolandnak, a Zalaerdő Zrt. termelési igazgatójának. A természetfotózással évek óta foglalkozó helybéli erdőmérnöknek ez az első önálló tárlata, amely során 32 képet tárt az érdeklődők elé. A kiállításnak szerdán két külön megnyitó ünnepséget is tartottak, az elsőt a délután folyamán, erre az iskola tanulóit várták, majd este az intézménytől független, elsősorban felnőtt érdeklődők számára is bemutatták a képeket és az alkotót. A szeptember 27-ig megtekinthető tárlathoz egy gyerekeknek meghirdetett fejtörő játék is tartozik: minden egyes fotóhoz kapcsolódik egy-egy találós kérdés, amelyek helyes megválaszolásával egyes kiállított képek nyerhetőek el. A vetélkedő célja, hogy a gyermekek érdeklődését még inkább felkeltsék a madarak világa iránt.