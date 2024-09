Brunner Erzsébet segített az elesetteken

A Thúry György Múzeumban a szeptember hónap műtárgya Brunner Erzsébet fa ládája, amelybe a tibeti menekültek megsegítésére gyűjtött pénzbeli adományokat lehetett elhelyezni. A ládika a múzeum Fő utca 5. szám alatti főépületében látható. A ládika történetéről Szmodics-Tugya Beáta történész-muzeológus beszélt. Elmondta: Brunner Erzsébet nagykanizsai születésű, 1930 óta Indiában élő festőművész mindig szívén viselte a bajbajutottak, az elesettek sorsát. Bár hivatalosan sohasem lett buddhista, de annak tanításai szerint élt. Ösztönösen, belső indíttatásból cselekedett, segített embertársain. A magyarországi 1956-os forradalom és szabadságharc a Magyarországtól távol élő művésznőt is megérintette, igyekezett mindent megtenni hazájáért, folytatta. Kapcsolatait latba vetve kérte India akkori miniszterelnökét, Néhrút, hogy tegyen valamit, mentse meg Magyarországot, álljon ki, emeljen szót az ország szabadságáért. Néhány évvel később a Tibetből Indiába érkező menekülteken is próbált segíteni.

Közönségkedvenc lett a Happy Dixieland Band Hévíz

Mozgalmas és sikeres nyarat zárt a Happy Dixieland Band Hévíz. A zenekar életében koncert koncertet követett az elmúlt hónapokban. A HDBH – mondhatni, immár hagyományosan – körbejárta a Balatont, emellett az ország számos távolabbi pontján is fellépett. Az egyik kiemelkedő koncert augusztus 19-én, a 29. Szoboszlói Dixieland Fesztiválon volt, amelyre immár harmadszor kapott meghívást a zalai zenészcsapat Hajdúszoboszlóra. Babos Lajos, a zenekar vezetője arról is beszélt, a szezonon kívüli időkben is rendszeres próbál, bővítve a repertoárt, amelyben hazai és nemzetközi örökzöld dallamok, régi filmslágerek, nosztalgikus melódiák és újabban operett feldolgozások is helyet kapnak, s utóbbit illetően a jövőben erősítenek is, ápolva a hungarikummá vált népszerű műfaj kiváló hagyományait.