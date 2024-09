Tanévnyitó ünnepség a PTE Zalaegerszegi Képzési Központjában

Minden eddiginél több hallgató kezdi meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában. A tanévnyitó ünnepségen hétfőn délelőtt 158 gólyát köszönthettek a zalaegerszegi kampuszon. Rekordlétszámmal indul az idei esztendő a képzési központban, ahol jelenleg mintegy négyszázan tanulnak: 111 hallgató az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányát választotta, levelező fizioterápiás mesterképzésen 13 folytatja tanulmányait, valamint felsőfokú adminisztrátor szakképzésen 34 fő tanul, ők is levelező formában, mondta dr. Császár Gabriella képzési igazgató. Tavaly is már sokan választották az intézményt.

Könyvtárral bővül az egyetem kanizsai kampusza

Könyvtártermet avattak hétfőn a Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főépületében. A szolgáltatásokat az intézmény hallgatói mellett a város lakossága is igénybe veheti. Könyvtárteremmel bővült a Pannon Egyetem kanizsai kampusza, aminek köszönhetően a hallgatók könnyebben és gyorsabban férhetnek hozzá a szakirodalomhoz, a korábbi szakdolgozatokhoz, de szépirodalmi műveket is kikölcsönözhetnek. A hétfői avatáson Gerencsérné dr. Berta Renáta, az intézmény megbízott főigazgatója elmondta: a kanizsai kampusz folyamatosan fejlődik, nemcsak a választható szakok tekintetében, hanem a hallgatók komfortérzetét, sportolási és szórakozási lehetőségeit is próbálják kiszélesíteni. Ennek egyik mérföldköve a most kialakított könyvtár is. A fejlesztést üdvözölte dr. Abonyi János rektor is, aki úgy fogalmazott: izgalmas átalakuláson megy keresztül a felsőoktatás, hiszen miközben egyre nagyobb lehetőségek mutatkoznak a távoktatásban, a személyes jelenlétet kívánó tudás megszerzését is preferálják a hallgatók.