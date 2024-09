Balaton: jól sikerült a nyár

Kifejezetten jó volt a főszezon a nyugati medencében. A Balaton idén is sokakat vonzott, s nemcsak bel-, hanem külföldről is. Kimagasló volt az idei nyár a keszthelyi strandokat illetően, ami annak is köszönhető: több mint másfél hónapon át kánikula édesítette a pihenni, fürdőzni vágyók életét, mindössze egyetlen esős nappal, bocsátotta előre Csendes Antal, a VÜZ Nonprofit Kft. fürdőüzemeltetési részlegvezetője. A Balaton nyugati medencéjébe visszatértek a lengyel s a szlovák vendégek, egyre több a külföldi, sok a SZÉP-kártyát felhasználó látogató, aminek következtében a belföldi turizmus is erősödik. Most a szokottnál egy héttel később kezdődött a nyári szünet, s bár előtte, májusban és júniusban is voltak meleg napok, de az iskolaidő végén indult be igazán a szezon, mondta Csendes Antal. Tovább növelte Keszthely vonzerejét, hogy egész évben kiváló volt a vízminőség a Balaton nyugati medencéjében. Ezúttal sem algafertőzés, sem -virágzás vagy éppen gombafertőzés nem akadályozta az önfeledt fürdőzést, részletezte Laczkó Mária, a VÜZ ügyvezető igazgatója. A szomszédvárban, Hévízen is eredményes nyarat zártak: a tavalyihoz képest növekvő vendégéjszakaszámmal.

Kutyaiskolai program Letenyén

Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján ismét meghirdeti kutyaiskolai programját a Letenyéért Közéleti Egyesület. A dél-zalai kisvárosban szeptembertől tíz foglalkozásra várják az ebtartókat és kedvenceiket. A kutyaiskolai program során igény szerint akár több csoport indítására is lehetőséget biztosítanak a szervezők. A kezdő és haladó foglalkozások mellett így – kellő számú jelentkező megléte esetén – akár kutyaovi is indulhat a kölyökkutyák számára. Az oktatás helyszíne a Kossuth utcai volt általános iskola lesz, ahova szeptember 7-én, szombaton 10 órára várják az érdeklődőket. A Balassa László által vezetett programra előzetesen is lehet regisztrálni, erre ugyancsak szeptember 7-ig van lehetőség telefonon vagy elektronikus levélben a Letenyéért Közéleti Egyesület elnökénél, Ráczné Lánczok Zsuzsannánál. A kutyaiskola iránt személyesen érdeklődni a jelzett határidőig szerdán és szombaton lehet, ugyancsak Letenyén, a termelői piacon.