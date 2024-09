Mint azt a szlovéniai magyar sajtó munkatársaitól megtudtuk: a szlovén tárcavezetőt szállító jármű annak idején forgalmi dugóba került, s azért, hogy a miniszter le ne késse a Bécsből Genfbe tartó repülőgépét, a sofőr bekapcsolta a megkülönböztető jelzést. Erre a hatályos szlovén törvények szerint otthon sem lett volna lehetősége, külföldön pedig egyetlen esetben használhatta volna a kék villogót, ha a miniszter járműve egy rendőrök által kísért nemzetközi konvojnak lett volna tagja. A szlovén sajtó osztrák rendőrségi forrásokra hivatkozva azt is állítja: a miniszter gépkocsija már az incidens előtt közlekedési kihágást követett el, átlépte a megengedett sebességhatárt, ami miatt az egyik mérő berendezés le is fényképezte a járművet. A történtek nyilvánosságra hozatalát követően parlamenti vizsgálatot rendeltek el Szlovéniában, amelynek eredményeként a minisztert már az elmúlt hét szerdáján lemondásra szólították fel. A tárcavezető – bár arra hivatkozott, hogy egy jól megtervezett lejárató kampány áldozata – az objektív felelősségvállalás miatt végül csütörtökön döntött a távozás mellett.

A 38 éves, mérnök szakképesítésű dr. Emilija Stojmenova Duh annak a Robert Golob által vezetett Szabadság Mozgalomnak a politikusa, amely 2022 áprilisában a szavazatok mintegy 34,5 százalékával megnyerte a szlovéniai parlamenti választást, így koalíciós partnereivel közösen kormányt is alakíthatott. Duh előbb tárca nélküli miniszterként vállalt feladatot a Golob vezette kormányban, majd 2023 januárjától már az akkor létrehozott új, digitális átalakulásért felelős minisztérium vezetőjeként tovább erősítette pozícióját a kabinetben. A miniszter ez év májusában személyesen is járt a Muravidék magyarlakta területein, többek közt Lendva városában is, hogy a tárcája által finanszírozott programokkal ismerkedjen. A távozó tárcavezető tevékenységét korábban számos bírálat érte, kritizálták többek közt a szlovéniai digitális integrációt elősegítő közbeszerzési pályázat lebonyolítása, illetve az annak során beszerzett 13 ezer laptop esetleges túlárazása miatt. A miniszter politikai ellenfelei akkor a költséghatékonyság figyelmen kívül hagyásával támadták személyét.