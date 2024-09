Az eseményt a nemrégiben újjászervezett Bárszentmihályfáért Alapítvány rendezte meg első alkalommal a városrészben, hagyományteremtő céllal, hogy felpezsdítse a helyi közösségi életet. A szervezet tagsága fiatalításon esett át, az új elnök Paál Dávid lett.

Kiss Tamás városrészi képviselő, aki civilként vesz részt az alapítvány munkájában, elmondta, hogy terveik szerint a jövőben az alapítvány rendezvényeit az önkormányzati programok - idősek napja, adventi gyertyagyújtás, anyák- és Mikulás-napi esemény - mellett, illetve azokkal párhuzamosan szervezik.

Feldíszített járművek lepték el az utcákat Bárszentmihályfán, a rendezvényen Drávecz Gyula, Lenti alpolgármestere is részt vett (j)

Fotó: Korosa Titanilla

Hozzátette, hogy Bárszentmihályfa városrésze is fiatalodott, az ott élők mellé több fiatal család beköltözött az elmúlt években, így a gyermekek száma emelkedett. Az alapítvány őket is igyekszik megszólítani, ez volt a terv a szombaton a szüreti felvonulással is, melyre 15 járművet, traktort, háztáji gépeket díszítettek fel a résztvevők s járták be a városrészt. Voltak, akik kerékpárral csatlakoztak, a házak előtt pedig sokan várták s kínálták a felvonulókat. A délutáni eseményre szép számban, közel 100-an látogattak ki, nem csak helyiek. Volt közös főzés, vendéglátás, a kemencében langalló sült, később parasztolimpia szerepelt a programban, ezen 5 csapat mérkőzött meg. A gyerekeknek is szerveztek programokat, este pedig bál zárta a napot.

Fotó: Korosa Titanilla

A következő esemény a tervek szerint egy szilveszteri alapítványi bál lesz.