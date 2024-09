Mint ismert, az új 245/2024. (VIII.8.) kormányrendelet szerint a diákok ugyan bevihetik az iskolákba a telefonjukat, de rögtön le is kell adniuk azokat egészen addig, amíg be nem fejeződik az utolsó órájuk. Ez idő alatt főszabály szerint a házirendben meghatározott elzárt helyen kell tárolni az okoseszközöket. A rendelet kitér a fegyverek, vágó és szúró eszközök tiltására is, ám a legnagyobb port a telefonok kitiltása kavarta.

Cserti-Czuppon Anita, a református fenntartású Bolyai-iskola igazgatója a széfbe zárt telefonokat mutatja.

Fotó: Szakony Attila

Korábban is szabályozták az okostelefonok használatát

A Nagykanizsai Tankerületi Központ szakmai vezetője, Biró Patrik a szabályozással kapcsolatban tájékoztatta lapunkat. A központ a közleményében azt írta: az intézmények már a korábbiakban is szabályozták a mobiltelefonok, táblagépek jelenlétét és használatát a saját házirendjükben. Az iskolák saját hatáskörben szervezik meg a rendelethez tartozó szabályok betartását, amennyiben szükséges, a fenntartó is biztosít támogatást. A tanórán való mobileszköz-használatra vonatkozó engedélyezést a pedagógus végzi a tanulmányi rendszerben, azzal, hogy rögzíti a birtoklás és a használat célját, időtartamát, továbbá a birtokolható tárgyat.

Szinte az iskolába lépést követően le kell adni a telefonokat

Az idén szeptember 1-jétől református fenntartású Bolyai-iskola szintén így tett, s a házirendjében rögzítette a szabályokat. Cserti-Czuppon Anita elmondta: a mobiltelefonokat, okoseszközöket az iskolába érkezést követően legkésőbb 7.45 órakor az iskolai gardróbban található, zárható széfekben kell kikapcsolt állapotban elhelyezni, a kulcsot pedig az osztályfőnöknek átadni. A tanítási nap utolsó tanórája után a gyerekek, akik távoznak az iskolából, magukkal viszik a telefonjukat. A napközis és tanulószobás tanulóknak a napközis tanár adja át a tanítási nap végén, távozáskor az eszközeiket. A tanulói eszközökért az iskola felelősséget nem vállal.

– A mobiltelefont és egyéb digitális eszközt a tanulók a tanár engedélyével tanórán az általa megadott időkeretek között az iskolában való tartózkodás ideje alatt használhatják – folytatta az igazgató. – Az eszközöket a tanítási óra után ismét el kell helyezni a széfben, amiért az órát tartó pedagógus felel. Mobiltelefon töltése az iskolában nem megengedett.