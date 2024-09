A VEOL közlése szerint egy kutyamentő egyesület azt írta, 2021. december 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt kormányhatározat, amely értelmében 1,5 milliárd forintos pénzügyi forrást kap az állatvédelem az állami fellépés hatékonyságának fokozása, a kóbor állatok magas számának csökkentése, valamint a fennálló állatvédelmi, állat- és közegészségügyi problémák megoldása érdekében. – Sajnos még mindig áldatlan állapotok vannak egyrészt, másrészt pedig számtalan vállalkozó sintér sok településsel szerződik, és ha teljesít is, akkor szerény becslések szerint is 400-500 állatot sanyargatnak egyidejűleg, jegyzik meg. Azt kérdik, tervezitek-e, hogy az ebrendészeti feladatok ellátására kötelezett településeket átfogóan ellenőrzik és rábírják őket arra, hogy az állatvédelem szerint dolgozzanak, például a milliós nagyságrendű sintérpénzek helyett ivartalanítással csökkentsék a gazdátlan állatok létszámát. Ovádi Péter azt válaszolta: „Egyetértünk abban, hogy az ebrendészeti feladatok ellátásakor az állatvédelmi szempontoknak prioritást kell élvezniük. Az áldatlan állapotok megszüntetéséért valóban szükséges az érintett települések alaposabb és rendszeresebb ellenőrzése. Tervezünk lépéseket azért, hogy az ebrendészeti feladatok ellátását végző településeken biztosítva legyen az állatvédelem, éppen ezért vettem részt a közelmúltban főispáni értekezleten is. Az ilyen jellegű ellenőrzéseket és intézkedéseket mi is kiemelten kezeljük, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy a települések állatvédelmi munkája megfeleljen a legmagasabb elvárásoknak.”