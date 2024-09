A találkozó résztvevőit a Laky Demeter Turistaházban Rezi polgármestere, Cserép Gábor köszönti, majd Simon Péter, tanyagondnok mutatja be a falut és beszél arról a szociális segítő és közösségépítő munkáról, amely az ott élők mindennapjait megkönnyíti. Ha kell, bevásárol, gyógyszert szerez be, viszi a gyerekeket az óvodába, orvoshoz vagy szakrendelésre a nehezen közlekedőket. Figyel, észrevesz, beszélget, meghallgat, jelen van a közösségi életben, erős a kapcsolata a házi gondozókkal, a családsegítőkkel.

Zalában az első falugondnoki szolgálatok éppen 30 éve jöttek létre. Az első falugondnokságokat Hagyárosbörönd, Liszó, Nemeshetés, Vindornyaszőlős, Gáborjánháza, Kerkakutas és Kisgörbő települések szervezték meg.

A Zalai Falvakért Egyesület kezdetektől részt vesz a hálózat-és szakmafejlesztésben, ma már segítő és módszertani feladatokat is ellát el Zala és Vas vármegyék területén működő 353 falugondnoki és 13 tanyagondnoki szolgáltatás körében. Rendelkezésre állnak szakmai, szervezési kérdésekben, megkeresik a válaszokat a legkülönfélébb ügyekben, ami a falu-és tanyagondnokokat és a fenntartó önkormányzatokat foglalkoztatja. Az aktuális ügyek most is szóba kerülnek, mint a dokumentumok vezetése, az étel és személyszállítás szabályai, a továbbképzések.

A szakmai nap egyben falugondnoki találkozó, látóút, tapasztalatcsere. A résztvevők meglátogatják az iskolát, óvodát, a nemrég átadott bölcsődét, a rezi hegyet, lesz borkóstoló és gyümölcslé kínálat, a programot közös vacsora zárja.