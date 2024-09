Az eredetileg a Macedóniai Egyetem Nevelési és Szociálpolitológiai tanszéke által kidolgozott, Zalaegerszegen idén tavasszal kezdődött program további osztályok bevonásával folytatódik, az érdeklődést pedig az is jelzi, hogy az alsónemesapáti iskola tanulói is részt vettek a júniusi alkalmakon. A záróalkalom során Tóthné Koller Mária iskolai védőnő beszélt az egybegyűltek előtt a program során tanultakról, kiemelve azt, hogy aki elsősegélyt tanul, életbiztosítást köt a szeretteinek. A gyerekek pantomimelemes tánccal, énekkel mutatták be a MESE-hősöket, majd pedig a 112- es számot és a mesehősöket ábrázoló, maguk készítette képeslapot ajándékoztak a rendezvényre hivatalos családtagjaiknak.

Stroke: Ajak, kartehetetlenség, beszédképtelenség

Hazánkban évente több tízezer ember kerül kórházba stroke miatt.

Hogy teljesen felépülnek-e a betegségből, vagy sem, függ az úgynevezett időablaktól, írja a kampány ismertetője. Minél korábban kapják meg a vérrögoldó kezelést, annál nagyobb az esélyük. Erre mindösszesen 4 és fél óra áll rendelkezésre. Ha egy idős, egyedül élő emberrel történik, és vele van az unokája, aki nem ijed meg, képes az intézkedésre, tárcsázza a 112-t, sikerülhet megmentenie a nagyi életét. Zalában Bakon, Egerváron és több egerszegi óvodában, iskolában is lezajlott a MESE-hős kampány.

Mi a stroke? A stroke az agy körülírt területeinek hirtelen kialakuló, átmenetileg fennálló vagy kedvezőtlen esetben véglegessé váló funkciókárosodása, amely úgy jön létre, hogy a kérdéses agyi régió vérátáramlása (perfúzió) és ilyen módon a szövetek oxigén- és tápanyagellátása valamilyen okból kifolyólag jelentősen lecsökken, vagy megszakad. Ennek leggyakoribb oka, ha az agyi erekben valamilyen akadály képződik. Ez lehet vérrög, vagy az illető ér görcsös összehúzódása által okozott szűkülete.

MESE-hősök