A hatalmas rendezvénysátor alatt 13 séffel, 13 tanulóval és 23 termelővel találkozhattak a látogatók, akik természetesen kóstolhattak is igazi ínyencségeket: helyi termékekből készült étkeket. Az Ízek találkozása nevet viselő rendezvény valódi gasztroünnep volt – sok-sok találkozással, rácsodálkozással.

Vidám „gombalesen” Nagy Bálint államtitkár és Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere Fotó: A szerző

Itt senki sem kínált kulináris zsákbamacskát: a helyszíni konyháknál bárki olvashatta, ott ép mi készül, milyen alapanyagokból, s mely termelők biztosították a szükséges hozzávalókat. Tatár Attila például kakukkfüves marinált gombákat kínált friss csírákkal és érlelt kecskesajttal. A hozzávalók Zalavárról, Zalaegerszegről és Nemesapátiból érkeztek.

Barcza Zoltán grillezett tehén- és kecskesajttal várta a vendégeket, s ehhez burgonyasalátát, kolbászchipsszet és csírákat kínált

Fotó: A szerző

A Zenitet képviselő Ács István korianderes hideg burgonyakrémlevest főzött, amit kecskesajthabbal bolondított meg, Barcza Zoltán pedig grillezett tehén- és kecskesajtot „rittyentett” burgonyasalátával, kolbászchipsszel és csírákkal. Ő keszthelyi, rezi, tilajújhegyi és balatonszárszói alapanyagokból varázsolt csodát.

Ilyen az, amikor már az olvasás (is) éhessé teszi az embert, de a sornak persze nincs vége. Zámbó Tibornál rusztikus kacsamájpástétomot kóstolhatott az éhes gasztrovándor, a mellette lévő standnál pedig a zalaszentgróti Dóka Éva sorakoztatta fel kiváló borait, s ha már így alakult, koccintottak is a gasztronauták, bevonva a rögtönzött kóstolóba a közelben alkotó Töreki Sándor séf urat is.

A remek ételhez kiváló bor dukál, képünkön Zámbó Tibor, Dóka Éva és Töreki Sándor

Fotó: A szerző

– Céljaink között szerepel a helyi termelők támogatása, az utánpótlás nevelése s persze az örömfőzés, a gasztronómia népszerűsítése. E három szándék találkozik ebben a rendezvényben, amelyre előzetesen több mint háromszáz vendég regisztrált – mondta el Farkas Bálint, a 13 Séf Egyesület elnöke, megköszönve Alsópáhok és Czigány Sándor polgármester segítségét.

Szívvel s étekkel. Séfek és politikusok a megnyitó után

Fotó: A szerző

Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, e közösségépítő rendezvény a térségben húzóágazatnak számító turizmus és a gasztronómia ünnepe. Ráadásul a 13 Séf Egyesület összefogott az egy éve alakult a Nyugat-balatoni Turizmus-Vendéglátás Ágazati Képzőközponttal, bevonva a szakmát most tanuló fiatalokat, akik együtt főzhettek a konyhafőnökökkel.