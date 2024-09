A találkozó 11 évvel ezelőtti létszáma szinte megtízszereződött Fotó: A szerző

Fotó: Picasa

Talán azért is esett rá a Biedermann vezérkarának a választása, mert Daniel Tison édesanyja magyar származású volt, igaz, csak 3 éves koráig élt Magyarországon. Francia édesapja férfiszabó szakmáját Daniel is folytatta, tanulmányainak, szorgalmának és rátermettségének köszönhetően gyárigazgató is volt. A Biedermann cég képviselőjeként 1985-86-ban érkezett a Zalaegerszegi Ruhagyárba, s az akkori legmaradandóbb élménye - a rengeteg munka mellett - a sok sírás volt, úgy a saját, mint a családja részéről, hiszen, felesége és 3 lánya maradt Franciaországban. Szerencsére magyar kollégái között hamar barátokra lelt, akik segítségére voltak. Tapasztalatai szerint a magyar ruhagyári alkalmazottak tisztességesen, becsületesen, korrekten dolgoztak. Ha valami "probléma" adódott, megvédte őket még a Biedermann vezetőivel szemben is. Egy idő után, jegyezte meg, több magyar barátja volt, mint francia.

- Egy cigányasszony azt jósolta nekem, hogy végül visszatérek a gyökereimhez. Úgy látszik igaza lesz - mondta búcsúzóul Daniel Tison, aki már tervezgette, hogy jövő szeptemberben is Magyarország felé veszi az útját.

A rendezvényen köszöntötték a kerek születésnapjukat ünneplőket Fotó: A szerző

A ruhagyári találkozó szokás szerint a kerek évfordulósok köszöntésével, közös vacsorával, baráti beszélgetéssel, majd tánccal folytatódott