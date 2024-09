Rendőrségi szakmai bemutató a hazai rendészeti képzésről

A ZalaZONE Járműipari Tesztpálya már egy éve a Magyar Rendőrség egyik képzési helyszíne, ahol többek között az autópályán való megállítást gyakorolják. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, valamint a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. együttműködésében zajlik a járművezetés-technikai képzés, mint az a hozzákapcsolódó háromnapos nemzetközi rendőrségi szakmai bemutató, ami hétfőn kezdődött a járműipari tesztpályán. Az Innováció a rendészeti képzésben elnevezésű rendőrségi szakmai bemutatóra Ausztriából, Lengyelországból, Horvátországból, Szlovákiából, Szlovéniából, valamint Romániából is érkeztek a képzésben érintett rendőrök és szakemberek. A rendőrség járművezetői számos közlekedési helyzettel, illetve stresszfaktorral találkoznak munkájuk során. A képzési programban így lehetőséget kínálnak számukra a Széchenyi István Egyetem által biztosított képességmérésre, valamint a Bay Zoltán Kutatóintézet DIL vezetéstechnikai szimulátorának kipróbálására, amely alatt pszichés terhelésük határait megtapasztalhatják a résztvevők, ismertette Kovács Lóránt projektmenedzser.

Letenye felajánlotta segítségét az osztrák testvértelepülésének

Nem kímélték az Ausztriát sújtó áradások Letenye osztrák testvértelepülését, Prinzersdorfot sem. A mintegy 1700 lakosú község központja is víz alá került, s vannak olyan alacsonyabban fekvő épületek, amelyben egy méter magasan áll a víz. Erről Farkas Szilárd, Letenye polgármestere tájékoztatta lapunkat, aki elmondta: felajánlotta a zalai város segítségét az osztrák partnereknek, de azt egyelőre köszönettel visszautasították, mert nincs olyan teendő, ahol szükség lenne további emberi erőre a védekezési munkálatokban. Farkas Szilárd kérdésünkre azt is elmondta: Prinzersdorf Alsó-Ausztria tartományban, Sankt Pölten közelében, egy festői völgyben helyezkedik el. Két patak is van a település közelében, a Pielach és a Mühlbach, a jelenlegi árvizet előbbi okozta.

Az extrém hideg miatt milliós nagyságrendben hullanak el a fecskék

Katasztrófa - így jellemezte Benke Szabolcs, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Zalai Helyi Csoportjának elnöke hétfő reggel a Balaton nyugati medencéjében az elmúlt napok extrém hideg és esős időjárása miatt megindult fecskepusztulást. A madarász becslése szerint az állatok milliós egyedszámban hullanak el. Az MME fenékpusztai gyűrűző bázisán több száz madárról gondoskodnak jelenleg, illetve egész pontosan próbálják őket életben tartani. Keményre főzött tojásból és túróból kevert péppel, fecskendő segítségével igyekeznek etetni a legyengült és lesoványodott fecskéket, nagyjából négy órát vesz igénybe, míg minden vendégük sorra kerül. A veszteség mértéke kapcsán többféle becslés van forgalomban, de Benke Szabolcs szerint nyugodtan számolhatunk milliós nagyságrenddel. A katasztrófahelyzetnek pedig végképp az vet majd véget, ha a hőmérséklet újra tartósan eléri a 17-18 Celsius fokot - ez az előrejelzések szerint talán napokon belül megtörténik.