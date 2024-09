A pusztatemplom leletei az „Évszázadokon át – Nagytilaj öröksége” kiállításon

– A helytörténeti anyag kapcsán nem csupán pár száz, hanem több ezer évről beszélhetünk. A község területén már az őskor embere is megjelent, amit a kiállításon látható vitrinben elhelyezett régészeti tárgyak is bizonyítanak. Aratáshoz használt pattintott kőpengék, kőbalta, a szövést segítő orsógomb, tárolóedények darabjai, az akkori mindennapi élethez hozzátartozó eszközök repítenek vissza bennünket az időben. Az épen megmaradt kőbaltát Horváthné Kántor Klára polgármester és férje, Horváth Béla szolgáltatták be a Savaria Múzeumnak a 2000-es évek elején, a lelőhely pontos megjelölésével – meséli Torma Péter régésztechnikus, aki helyi lakosként rendkívül sok érdekességet felkutatott már a hegyháti falvak múltjából.

A kiállítás ritka középkori érméket is felvonultat

Fotó: Szalay Balázs

Különleges büszkeségek az őskortól napjainkig

– A templomot 1882-ben lebontották, a falu jelenlegi központjában pedig újra felépítették. A nagy múltú régi helyet egy kőkereszttel jelölték meg, valamint kaszálóként hasznosították, ezért az épület a feledés homályába merült. Az újabb kutatás segítségével azonban sikerült rengeteg információt szerezni, amelyet a tárlat szintén részletesen bemutat – folyatja a lokálpatrióta régésztechnikus, aki azt is hozzáteszi: az időszaki kiállításon a közelmúltat is megjelenítették. A Nagytilajon élt Tőke Imre fafaragó népművész munkái, valamint az általa elnyert díjak szintén láthatók a tárlaton. A kiváló elrendezéssel és aprólékos kidolgozottsággal készített faragványok előtt érdemes elidőzni, ugyanis az egykor volt paraszti-pásztori világ elevenedik meg általuk.

Ingyenes tárlatvezetésre várják az érdeklődőket

Nagytilajon a Római Birodalom jelenlétét is megtalálták a helyszínen, amelyről ugyancsak különböző használati tárgyak árulkodnak. A tárlókban láthatunk még például a Honfoglalást követő emlékeket, valamint a 17. századi török portyák után megmaradt eszközöket. A Béke utca 32. szám alatt berendezett kiállítóhely a szőlőhegyi Kisasszony-napi búcsú keretében bejelentkezés nélkül is látogatható lesz. Az ünnepélyes tárlatvezetést vasárnap délelőtt 10 órakor tartják Nagytilajon.