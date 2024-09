Az ősz a változó természet évszaka, a zöld ruháját színpompás öltözékre cserélő természet mellett a rendezvények is sokszínűségükkel igyekeznek magukhoz csábítani a tartalmas időtöltésre vágyókat. Összeállításunkban öt olyan zalai program szerepel, amelyek mindegyike egészen különleges a maga nemében, válogassunk közülük bátran egyéni preferenciáink tükrében.

Páli Zoltán atya terményszentelést tart a Zalai Murcifesztivál egy korábbi rendezvényén

Forrás: ZH-Archívum / Gyuricza Ferenc

Zalai Murcifesztivál

A szüreti időszak lassan befejeződik, illendő volna tehát azt megünnepelni. E célt szolgálják a szüreti felvonulások, de az a Zalai Murcifesztivál is, amit október 5-én immár huszadik alkalommal rendeznek meg Zalalövő szívében, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár épülete előtti területen. A névadó murci a szőlő kipréselt, már erjedésben lévő leve, ami közel sem olyan, mint a must, de még a kiforrt borok zamatát sem nyerte el egészen. A murci átmeneti állapot a szőlő levének e két megtestesülése között, amiből a borászok már tudnak következtetéseket levonni az évjárat minőségét illetően, ezért is tartják fontosnak megkóstolni azt. A Zalai Murcifesztiválon lesz erre lehetősége, de a kialakult hagyományok jegyében a szervezők – a Salla Művelődési Központ és Könyvtár, illetve a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület – emellett kézműves és helyi termék vásárral, színpadi programokkal, illetve gasztronómiai kínálattal is várják az érdeklődőket. Annak érdekében pedig, hogy a jövő évi termés is hasonlóan bőséges legyen, a program ünnepi köszöntőjéhez kapcsolódóan a helybéli plébános, Páli Zoltán atya a terményáldás ceremóniáját is elvégzi.

A murcifesztivál egyik legfőbb különlegességét a meghívott vendégek ajándékműsora adja, Miután a házigazda település, Zalalövő városa egyre szorosabb kapcsolatot ápol az olaszországi Farra d’Isonzo-val, így ők is hoznak magukkal fellépő művészeket, akik még színesebbé teszik az amúgy is gazdag programkínálatot.

Gesztenye a gasztronómiában

A murci után a gesztenye ünnepe következik, erre októberben több zalai település is vállalkozik. Az egyik legsikeresebb kezdeményezés Galambok községé, amelynek közvetlen térségében, a települést övező dombhátakon és zártkerti részeken rengeteg gesztenyefát találhatunk, és ahol néhány év alatt a dél-zalai térség egyik legnagyobb őszi rendezvényévé nőtte ki magát az anno magánkezdeményezés alapján közösségi gesztenyesütésként indult program. Az október 12-én megrendezendő XVI. Galamboki Gesztenyés Nap kínálata hasonló lesz, mint a murcifesztiválé, azaz a katolikus templom kertjében finom ételekkel, kirakodó vásárral, gyermek játszóházzal, kulturális programokkal – benne a Bon-Bon együttes fellépésével – várják az érdeklődőket. Van azonban egy fontos különbség, ezen a rendezvényen a főszerep természetesen a gesztenyéé lesz, annak fogyasztásra alkalmas valamennyi változatával találkozhatunk majd. Sokan mondják, hogy az illatos sült gesztenyénél nincs finomabb, mi azért bátran ajánljuk kóstolásra a gesztenyével töltött sült húsokat, a gesztenyés napra készített süteménykülönlegességeket, no meg az elmaradhatatlan tejszínhabos gesztenyepürét is.