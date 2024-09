Nemzetközi hírű verseny a zalaegerszegi

- A huszadik alkalom kapcsán jubileumi programokat ugyan nem szerveztünk, de így is különlegesre sikeredett a Wolfpack – meséli Szekeres Attila szervező. - A jelentkezők számával csúcsot döntöttünk, összesen 446 makett szerepelt a megmérettetésen. A résztvevők 6 országból érkeztek: horvát, szerb, szlovén, osztrák, holland és magyar kiállítók vettek részt a zalaegerszegi makettversenyen.

A kiemelt kategóriában a Focke-Wulf világháborús német vadászgépeit is meg lehetett nézni

Fotó: Szalay Balázs

Először neveztek gyufából készült maketteket

- Az idei kiemelt kategóriánkkal a Focke-Wulf repülőgépgyárnak állítottunk emléket. A nagy múltú cég a mai Airbus egyik elődvállalatának tekinthető. Emellett rendkívül sok hajómakett érkezett, az előző évekhez képest kiemelkedően megnövekedett az arányuk. Igazi kuriózumnak számítottak a gyufaszálból készült csodálatos makettek, amelyek ismert épületeket ábrázolnak. A modellek között pedig távirányítós AMX-10RC harckocsikat lehetett kipróbálni.

Nagy sikert arattak a gyufaszálakból készült épületek

Fotó: Szalay Balázs

Az autók a legnépszerűbbek

- A rossz időjárás miatt az Apáczai Művelődési Központ szabadtéri rendezvénye a tornacsarnokba költözött, ezért a makettverseny és a rengeteg érdeklődőt vonzó börze kissé szűkebb helyre szorult, de igyekeztünk így is a lehető legtöbbet kihozni a szituációból. A változás a versenyzők kedvét egyáltalán nem szegte, az ország minden pontjáról szívesen utaznak hozzánk Zalaegerszegre, szeretnek itt bemutatkozni. A verseny családias hangulata miatt nem csak szakmai eszmecserékre, hanem remek baráti beszélgetésekre is lehetőség nyílik – mondta Szekeres Attila, aki szerint a zalai közönség is számít a monstre Wolfpack eseményre. A családok elsősorban a gépjármű maketteket keresik, de népszerűek a kisebb történeteket elmesélő diorámák is.