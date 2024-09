Az 1840-es években született meg a fotográfia műfaja, később a fényírdák megjelenése tömegessé vált. A dagerotípiákat, talbotípiákat, vizitkártyákat a 20. század elejére felváltották a térhatást idéző sztereoképek. A múlt század elejére már sokan fényképeztek, s a fotók rákerültek szuvenírtárgyakra, képeslapokra is. A balatoni fürdőélet élénkülésével több fővárosi fotós – általában nyaranta – leköltözött a tó partjára. Balatonfüreden nyitott műtermet Lengyel Samu híres pesti fényképész, aki az 1860-as évektől a füredi Nagyvendéglőben működött. Az itt nyaraló nagy mesélőt, Jókai Mórt és feleségét, Laborfalvi Rózát is Lengyel örökítette meg, házassági évfordulójukon. Halálát követően a műtermet a szintén budapesti Kurzweil Frigyes vette át, aki ugyanúgy fotózott hírességeket: a „nemzet csalogányát”, Blaha Lujzát és Stefánia főhercegnőt szintén megörökítette. A műtermet felesége működtette egészen 1940-ig. De József főherceg udvari fényképésze, Szabó Imre is tevékenykedett Füreden. Egy korabeli kiadvány így hirdette a fotósokat: „Mindenkinek, ki Balaton-Füredre jön, ajánlható, hogy Füredre érkezése és távozásakor vétesse le magát és így meglátná önmagán mindenki a jótékony hatást, melyet Balaton-Füreden való tartózkodása gyakorolt.”

Ellinger Ede, a neves, fővárosi, Régi posta utcai fényképész a siófoki fürdőtelep fejlődésekor tette át nyaranta műtermét a tó mellé. A Batthyány utcában található, egykori Ellinger villában működő termében megörökítette a korszak hírességeit, s a mai napig nagyon sok siófoki család őriz a császári és királyi udvari fényképésztől családi fotográfiát. De Ellinger Ede nem csak nyaralókat fotózott, hiszen Herman Ottó egyik néprajzi tárgyú cikkében olvasható: „Minthogy Siófokon nyáron át fényképész működik, felkértem gyulai Gaál Gaston barátomat, szállana ki Kiliti községbe, honnan dr. Jankó tíz embert mutatott be és bírja reá Nagy János uramat, hogy Siófokra menve, Ellinger Ede cs. és k. udv. fényképész kamerája elé álljon. Gaál Gaszton barátom és Brüller ságvári körjegyző úr együttes buzgóságának köszönöm, hogy ezt a most bírói tisztet viselő magyar embert reá bízták a fölvétetésre.” Az idézet tanúsága szerint Ellinger