Horváth László, a város polgármestere az eseményen elmondta, hogy a szemléletformáló rendezvénnyel a kerékpározást igyekeznek népszerűsíteni, amely nem csak környezetkímélő, hanem közösségépítő, és az egészségünknek is jót tesz.

- Mint kerékpárosbarát település népszerűsítünk minden olyan előnyös közlekedési módot, mely környezetbarát és az egészségünket szolgálja - fogalmazott. - A rendezvény időtartamával igazodunk az iskolába, munkába igyekvőkhöz. Már az első másfél órában közel 100-an kapcsolódtak be a programba a hűvös időjárás ellenére. Nemrégiben. tavasszal tartottunk hasonló rendezvényt, mely akkor is népszerű volt és sikerült felhívni a figyelmet a kerékpáros közlekedés lehetőségeire, fontosságára.

Hozzátette, hogy nem csak a városban élők járnak kerékpárral, hanem a városrészekből is érkeznek kétkeréken.

- Igyekszünk településünkön a kerékpározás feltételeit folyamatosan javítani - tette hozzá. - Kerékpárutakat építettünk, újítottunk fel az elmúlt időszakban, így a Lenti és Lentikápolna közti, vagy a Rédics felé vezető szakaszt, illetve belterületen a Mumortól a Petőfi úton át Máhomfa felé vezető rész is elkészült, de már a városközpontban, a Templom téren is közlekedhetnek a bringások, mert ez az útvonal is része a kerékpáros hálózatnak. Lenti környékén 20 kilométer hosszú bicikliutat, illetve kerékpározható utat alakítottak ki, az alacsony forgalmú útszakaszokon is jól lehet közlekedni.