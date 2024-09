A kettős, kivételes évfordulón rendezvények sorát kínálják egész évben az olasz Velencében, még a januári nagy karnevál is az utazóról szólt. Ugyanígy a horvát Korcsula is kitett magáért kiállításokkal, konferenciákkal, előadásokkal.

Karcsú toronyépület toronnyal Korcsulán. Ez lenne a világutazó szülőháza Fotó: Visit Korcsula

Kathaj (vagy Kína) a legek birodalma. Polót is ámulatba ejtette Ázsia leghosszabb, 6342 kilométeres folyója, a Jangce. A folyam az ő Adriájára emlékezteti, hisz „olyan széles, mint a tenger, híd nem vezet a másik oldalra”. A kereskedő utazó oda és vissza is átverekedte magát a Góbin, a világ második legkiterjedtebb sivatagán, amelyet így ír le: „Az ember napokig nem talál vizet, legfeljebb poshadtat, amit a lovak vagy a tevék is csak kényszeredetten fogadnak el”. A terméketlen sztyeppe 1 millió 295 ezer négyzetkilométeren terül el Kína északi és Mongólia déli részén. Erre haladtak a Selyemút karavánjai. Itt húzódtak az egykori hadi utak, valamint ez volt a népvándorlások korának fontos útvonala. Neves magyar Közép-Ázsia kutatók – Kőrösi Csoma Sándor, Vámbéry Ármin és Stein Aurél – ezen a vidéken vélték felfedezni őseink hazáját.

Felesége, Donata Badoer, aki három lánygyermeket szült neki Fotó: Visit Korcsula

Az eredeti Ill millione kötet magyarul is olvasható Marco Polo utazásai címmel. A „főszereplő” majd negyedszázadig tartó kalandjait az olasz Rustichelli hivatásos könyvmásolónak mondta tollba a „Jézus születése utáni 1298. esztendőben”. A másodkézből megörökített útleírások időtlenek, 726 év után is olvastatják magukat. Kitűnik belőlük, hogy a szerző-mesélő nemcsak vérbeli kereskedő volt, hanem geográfus, antropológus, sőt még újságíró is. A kötet ma is becses darab a bibliotékák polcain. Az elbeszélések sorozata csupa olyasmiről szól, ami az újdonság erejével hatott anno és hat most is. Az útirajzok ebbéli erényeik okán a világ legkeresettebb olvasmányai közé sorolhatók, példányszámban csak a Biblia és a Korán jár előttük.

Saját költségén állított ki gályát, amelynek az élére állt a Genova elleni csatában Fotó: Visit Korcsula

A popularitás következménye, hogy Polo neve igazi brand, már-már áruvédjegy az Adria mindkét partján, de a nagyvilágban is. Korcsulán stílszerűen a helyi turisztikai közösség viseli a nevét. A városban, ahogy minden év júniusában, úgy idén is Selyemút, a dialógus útja címmel fesztivált és tanácskozást rendeztek, ahol az útvonalon érintett országok is képviseltették magukat, így Azerbajdzsán, Kazahsztán, Irán, Indonézia, Izrael, Dél-Kora és Törökország küldöttsége.