A polgármesteri tisztségért most két független jelölt indult, Sárvári Terézia 14, Sárvári Éva 26 szavazatot kapott, s így utóbbi nyerte meg a választást.

A júniusi választáson mindketten önkormányzati képviselői mandátumot szereztek, most nyílt ülésen sorsolással döntöttek arról, hogy a képviselő-jelöltek közül ki kerül Sárvári Éva polgármester helyére, mivel a választáson az utánuk következő két képviselő-jelölt is azonos eredményt ért el. Végül a sorsolás eredményeként Petránszki József került be a háromfős testületbe – adott tájékoztatást Bäumler Zsófia, a rédicsi közös önkormányzati hivatal jegyzője.

Szíjártóházán a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 47 fő volt.