A Zala vármegyei önkormányzat által anyagilag is támogatott program délután két órakor kezdődött a szokásos felvonulással, a résztvevők a kisbíró, azaz Szabó Attila Zoltánné hangulatalapozó hirdetését követően feldíszített traktorokkal, kisteherautókkal és motorkerékpárokkal járták végig a település utcáit. A menet a vendégháztól indult, s oda is tért vissza, de megálltak a Hunyadi utcai pihenőhelyen is, ahol a környéken élők pogácsával, illetve a falut övező dombhátakról származó borokkal kínálták a felvonulókat. Közben a vendégház udvarán a gyerekeket játszóház és a Letenyéért Közéleti Egyesület népi játszótere, míg a felnőtteket településtörténeti kvízjáték várta.

Ünnepi köszöntőt Gyergyák Zoltán polgármester és a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter mondtak, kiemelve benne a hagyományok szerepét, illetve azt az összefogást is méltatva, ami nemcsak ennek a rendezvénynek a létrejötte érdekében, hanem általában is jellemzi a települést. A program kulturális és szórakoztató műsorszámokkal folytatódott, ennek során felléptek a letenyei alapfokú művészeti iskola táncosai, továbbá Dankó Szilvia énekesnő és Auer Jenő zenész-énekes is.