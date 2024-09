A rendezvény kapcsán Cser Gábor lapunknak elmondta: a szentmiséhez időzítették annak kezdetét, így az istentiszteleten részt vevő idős korúak átsétáltak a faluházba, ahol a műsor mellett vacsorával is várták őket. Az időpontválasztás is szerencsés volt, az esős időjárás miatt az őszi munkák sem foglalták le a helyieket, így a szokásosnál is többen voltak jelen a programon.

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Ez egy hagyományos önkormányzati rendezvény, minden évben igyekszünk köszönetet mondani azon keménfai lakosoknak, akik munkájukkal példát mutattak a fiatalabb generációk számára, akik megalapozták a község jelenét, illetve gondoskodtak családjukról – folytatta a polgármester. – Úgy gondoltuk, hogy ezúttal egy kellemes kikapcsolódást ígérő programmal kedveskedünk nekik, ebben a Nemzeti Művelődési Intézet volt segítségünkre, a nagykanizsai színjátszókat az ő közreműködésükkel hívtuk meg. A pofa be, Annuska című komédiával olyan történetet mutattak be, amin idősebb korú és fiatal egyaránt nagyon jól szórakozhatott.