A Radnai Márk által rendezett előadás előtt Pindroch Csaba elmondta: több mint háromszáz előadás van már mögötte, köszönhetően annak is, hogy a Déryné program keretében az országban számos helyen fel tudott lépni vele. Maga a darab valós történeten alapul, a szerző, Sebestyén Elemér – aki több írói álnevet is használ – a saját házasságában átélt sztorikat fűzte egybe. Ezáltal a hagyományos bohózat és modern stand-up comedy stílusjegyeit egyaránt felvonultató előadás sajátos görbe tükröt tart az esküvő előtti és utáni hétköznapok legkülönbözőbb komikus vagy éppen keserű pillanatainak, megjelenítve benne több olyan karaktert – anyós, após, nagybácsi, barátok, munkatársak –, akiknek egy része a házasság révén a feleségnek köszönhetően lép be a férfi életébe.

Pindroch Csaba a darab kapcsán úgy fogalmazott: e megtörtént események láncolata tele van csípős megjegyzésekkel és humorral, számomra a darab mégis egy szerelmi vallomás. Köszönetképpen azért a fontos, hihetetlenül boldogító, de olykor végtelenül bosszantó és bonyolult csodálatos emberi kapcsolatért, amit úgy hívunk, hogy házasság.