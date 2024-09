A Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke, Gazdag Attila kifejezetten jó évre számít pálinkafőzés tekintetében. Mint mondja, ez nemcsak jóslás kategória, eddigi főzéseinek eredményei alapján meri állítani. Azon gyümölcsök esetében, amiket optimális időben sikerült leszednie, nemcsak a cukorfok volt magasabb, de nagyon jó zamatot is érzékel.

Pálinkaszortiment, sok-sok különlegességgel. Vajon az idei pálinkafőzés is hasonló eredménnyel jár?

Fotó: Gyuricza Ferenc

Bőséges gyümölcstermés

- Az egy évvel ezelőtti mennyiséggel összevetve valóban bőséges volt a gyümölcstermés idén, szinte dúskálunk a gyümölcsben, így pálinkafronton is jóra számíthatunk – jelentette ki. – Idén volt például kajszibarack is, ami köztudottan az egyik legnépszerűbb pálinka alapanyag, az tavaly szinte teljesen elfagyott. A mennyiség tekintetében tehát nem lehet gond, a minőségre viszont nagyon oda kellett figyelni. Az időjárási körülmények miatt idén minden nagyon gyorsan történt, sokkal hamarabb érett be a gyümölcs, de gyorsan le is ment a fákról. A pálinkafőzéssel foglalkozóknak egy kicsit úgy kellett most gondolkodniuk, mint a szőlészeknek. Annak érdekében, hogy a sav-cukor háztartás megfelelő legyen, meg kellett találni az optimális időpontot a cefrézés megkezdéséhez.

Szűkülő ügyfélkör

Hasonló véleményen van a bérfőzéssel foglalkozó Völgyi Zoltán is, bár ő kevésbé optimista. Eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy az aszályos, rendkívül száraz nyár miatt kisebb most a gyümölcsök cukortartalma. Emiatt a cefrézést illetően változtatni kellett volna a megszokott sémán, de sokan ragaszkodnak az évek alatt jól bevált, megszokott formulához. Völgyi Zoltán szerint ezúttal hűvösebb helyen kellett volna elvégezni a cefrézést, ám hiába javasolta ezt ismerősei körében, nem mindenki fogadta meg tanácsát. Ennek okán véleménye szerint nemcsak a kihozatali számok gyengébbek a megszokottnál – azaz adott mennyiségű cefréből most kevesebb pálinka fő le –, de az aromák, ízek tekintetében is alatta maradunk a megszokott minőségnek. Szerinte emiatt közepes évünk lesz.

Gazdag Attila, a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke

Fotó: Gyuricza Ferenc

- Miután időben előbb következett be a gyümölcsérés, a főzést is előbb kezdtük el, már nagyon sokan elhozták cefréjüket, főleg azok, akik kisebb tételekkel rendelkeznek – folytatta a pálinkafőző mester. – Az igazán intenzív beszállítás időszaka azonban még csak most kezdődik. Sajnos, az ügyfélkör évről évre egyre szűkül. Ennek egyrészt demográfiai okai vannak, a környező falvak lakossága gyorsan fogy, számos idősebb korú ismerősöm, megrendelőm hunyt el az utóbbi néhány évben. A fiatalabbak ugyanakkor kevésbé fogyasztanak pálinkát, ők más szeszes italokat részesítenek előnyben, illetve az is tény, hogy sokan dolgoznak közülük külföldön, távol a lakóhelyüktől, így nincs idejük összeszedni a gyümölcsöt.