A hagyományoknak megfelelően Pacsa polgármesterének köszöntő beszéde foglalta össze az írásos forrásokban először 773 évvel ezelőtt említett település törekvéseit, közösségi életét és terveit.

Pacsa kitüntetettjei: Szalainé Gájer Bernadett, az Arany diplomát átvevő Budai Sándorné, dr. Benedek Karolina jegyző, Nagy Bálint országos, mögöttük Kelemen Tamás polgármester és Varga István, a Zalaegerszegi Tankerület szakmai vezetője

Fotó: A szerző

Pacsa múltja

Az idén tavasszal zajlott helyhatósági választásokon harmadszor újraválasztott Kelemen Tamás visszautalt a múltra, melyben IV. Béla király idején bukkant fel először Pacsa neve, majd 96 éve lett nagyközség, 15 éve pedig városi rangot kapott. Ezalatt 30 nemzedék élt, dolgozott, tette jobbá saját és mások életét. Ahol most állunk, elődeink küzdelmekkel, örömökkel teli élete zajlott, s adott útravalót a maiak számára, mondta a városvezető. Mi pacsaiak semmit nem kaptunk ajándékba, mindenért megdolgoztunk, a fejlődéshez mindenki hozzájárult. A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium tárcavezetőjének, Navracsics Tibornak a szavait is idézte a szónok: "azokat választották meg, akik sikeres helyi politikát vittek, szorgalmukkal bizalmat építettek a településeiken". Kelemen Tamás ígérte, a közösen megtervezett feladatokat összefogással ezután is megvalósítják. Megköszönte a leköszönő és az új testületnek, a támogatóknak, az önkénteseknek a város fejlődéséért végzett munkáját. Kitért a klímaváltozás és az országos szakemberhiány miatti kihívásokra, előbbi esetében a kivételes természeti környezet óvását szavatoló környezettudatosságra hívta fel a figyelmet. Pacsa intézményeiben kiváló szakemberek dolgoznak, a város a munkájuk megbecsülésével vonzóvá tehető. A várost a benne élők teszik naggyá, erre érdemes büszkének lenni, zárta szavait.

Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője Zala legfiatalabb városának ünnepén a közelmúlt közlekedési fejlesztéseit idézte a hallgatóság emlékezetébe, például a hegyi út és a József Attila utca felújítását.

Elismeréseket osztottak ki

A Város napját átadták az önkormányzat döntése alapján adományozható Polgármesteri Elismerő Oklevelet, melyt Szalainé Gájer Bernadett vehetett át, aki a sport, a mozgás, a tánc népszerűsítésével, versenyeken való részvétellel, minden korosztályt bevonó csoportjainak vezetésével hosszú ideje szolgálja a pacsai közösségépítést. A díjazott köszönő szavaiban odaadó folytatást ígért.