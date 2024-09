Stángli Tibor, az osztály egyik tagja számolt be több mint fél évszázados jubileum kapcsán tartott összejövetelről.

Elmondta, hogy népes, 42 fős osztály volt a övék, a legnagyobb az iskolában akkoriban.

– Megtartottuk az 50. évfordulót is, igaz a Covid19-járvány miatt csak később, akkor huszonnégyen gyűltünk össze, most huszonhatan, sajnos több társunktól már végleg el kellett búcsúznunk az évek során. Most megemlékeztünk róluk és vacsorával, beszélgetéssel töltöttük a napot. Mindenki elmondta mi történt vele a legutóbbi találkozásunk óta, felelevenítettünk régi történeteket, illetve a hagyományokat felelevenítve felállítottam az osztályt, mint annak idején mikor becsengettek és felolvastuk az osztálynévsort.

Stángli Tibor azt is elmondta: az osztálytársak közül sokan maradtak a szülőfaluban, Rédicsen, néhányan Lentiben, Zalaegerszegen és Budapesten telepedtek le, mindenki megtalálta a számítását. A rédicsiek tartják a kapcsolatot egymással, de a távolabb élőkkel legutóbb a 25 éves évfordulójukon találkoztak. Hozzátette, hogy a következő találkozót 2 év múlva tervezik megtartani, szeretnék összetartani a társaságot. A találkozó megszervezésében oroszlánrészt vállalt Peresztegi Magdolna Rédicsről.

A csapat osztályfőnöke, a gutorföldei Tuboly József volt, aki nem tudott részt venni a találkozón, a pedagógusok közül az iskolai egykori igazgatója, Molnár Tihamérné Ági néni csatlakozott az 55 éve végzett diákokhoz.