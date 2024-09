Meghatározó zalai hagyomány maradt a szüret

- Sok zalaegerszegi család számára a mai napig természetes hétvégi kikapcsolódás, hogy kimennek a hegyre és elvégzik a szőlő körüli munkákat. Az őszi elfoglaltságok közül pedig a szüret a legfontosabb esemény Zalában is - fogalmazott köszöntőjében Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő. - Nagy öröm számomra, hogy most már a termelői piacon is megjelenik hazai történelmünk és életünk egyik meghatározó hagyománya.

Házi borok Zalaegerszeg környékéről

- Tagjaink elsősorban fehérborokat készítenek, de egyre nagyobb számban jelenik meg a kínálatban a rozé is - mesélte Ebedli Zsolt, a 2009 óta működő Andráshidai Borbarát Kör elnöke. - Csapatunk rendkívül összetartó, rendszeresen ellátogatunk borversenyekre, szakmai kirándulásokat szervezünk és nagyon fontosnak tartjuk a maihoz hasonló rendezvényeket, ahol a borkultúra népszerűsítése a cél. Lelkes önkénteseink zweigelt, merlot, rizling, pátria, chardonnay és izabella fajtákból hoztak kóstolót a piacra.

A piacon a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes lépett fel.

Fotó: Pezzetta Umberto

A szőlőművelés és a bor mesterei

- A szombati programunkkal is Göcsej hagyományait népszerűsítjük - mondta Sümeginé Horváth Anita, a Tudásközpont igazgatója. - Az emeleten megjelent kézművesek a szüreti időszakhoz tartozó mesterségeket mutatják be, míg a piacon a zalai gazdák kínálják nedűiket és mesélnek az érdeklődőknek a szőlővel kapcsolatos feladatokról.

A kézműves standok között nyitották meg a „Szüret, bor, piac” rendezvényt

Fotó: Pezzetta Umberto

A jófajta zalai borok mellett őszi gyümölcsöket és sajtkülönlegességeket is kóstolhattak a Tudásközpont szombati rendezvényének vendégei, akiket a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes szórakoztatott műsoraival.