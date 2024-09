Telefonos munkatársakat keresnek 34 perce

Önkénteseket vár a Zalaegerszegi Mentálhigiénés Egyesület

Önkénteseket vár telefonos lelki elsősegély munkára a Zalaegerszegi Mentálhigiénés Egyesület. Az ingyenesen hívható 116-123-as segélyvonalra évente 200 ezer hívás fut be. A fő ok a magányosság érzése, emiatt telefonálnak a legtöbben. A vonal másik végén képzett segítők fogadják a hívást, most ezt a csapatot szeretné bővíteni a helyi egyesület.

A legtöbben a magyány miatt hívják a lelki elsősegélyt. Most ebbe a csapatba várnak jelentkezőket Fotó: ZH

Erre a karitatív munkára mindig önkéntesen lehetett jelentkezni. A segítő sokszor olyan laikus, aki vagy átesett már krízisen vagy empatikus készsége miatt alkalmas a feladatra. A zalaegerszegi egyesület felhívása szerint olyan 23 és 70 év közöttiek jelentkezését várják, akik a városban vagy a környéken laknak, szabadidejükben tudják ezt a munkát végezni, megértőek és türelmesek, s úgy érzik, hogy segíteni tudnak embertársaiknak. Az önéletrajzokat szeptember 30-ig a [email protected] és a [email protected] címre várják. A jelentkezők ingyenes képzésen vesznek részt, amin elsajátítják a segítő beszélgetést. A csatlakozni vágyók egy elfogadó és összetartó közösség részeivé válnak. A munka jó arra is, hogy magának a lelki segélyt végzőnek fejlődjön az önismerete. A munkatársak célja, hogy a kritikus helyzeteket megelőzzék, a bajba jutott embert hozzásegítsék problémái megoldásához. A jelentkezés után szakemberek választják ki tesztek és interjú alapján azokat, akik részt vesznek az intenzív képzésen. A munkához szükséges szakmai ismeretekre 100 órás felkészítést kapnak, amely minden szolgálatnál önismereti tréningből, elméleti képzésből és kommunikációs-, telefonos helyzetgyakorlatokból áll. A kiképzés után a vizsgát tevők hospitálnak, majd azt követően kezdhetik el a segítőmunkát. Az önkéntes ügyelők havonta hozzávetőlegesen 2–3 alkalommal (ügyeletenként 12 órában) ülnek a telefon mellé segítő beszélgetéseket folytatni, emellett minden hónapban részt vesznek esetkonzultáción, esetenként továbbképzéseken, tréningeken. Ezek a csoportfoglalkozások segítik a szakmai fejlődést és a pozitív energiákkal, élményekkel való feltöltődést.

