Csaba most a harang elektronikus vezérlését tervezi Fotó: Győrffy István

– Negyedik alkalommal rendezi meg a családunk ezt a fesztivált, mi innen származunk, ebből a házból. A családunk az 1700-as évektől élt itt. Ezt a házat édesapámék építették az öregház helyén 1946-ban, de a gazdasági épület 1936-ban épült, és most hoztuk rendbe a következő száz évre, hogy unokáink és dédunokáink is megfordulhassanak benne. Remélem, jövőre már azokból az állatokból készítünk ételeket, amelyeket itt tartunk majd ismét, mint régen – mutatta be a tágas udvarú vendégházuk környékét és tervüket Harmath Csaba, a fesztivál házigazdája. Mint elmondta, a hegyháton tizenhét család lakott, a hatvanas években huszonöt-harminc gyermek járt iskolába.”

– Kétezertízben rendeztük az első fesztivált a családdal a portánkon, úgy háromszáz körüli érdeklődő tisztelt meg bennünket. Összesen öt fesztivált tartottunk, ezeket, akár a mostani Göcseji Dombérozó előfutárainak is tekinthetjük. Nem csak az evés, ívás lehetőségeire koncentráltunk, hanem a kulturális programokra is. Kiállítottak nálunk festő és szobrászművészek, jöttek előadni a Hevesi színházból, felléptek művészeti együttesek, az emberek jól érezték magukat. Aztán, kellő támogatás hiányában fel kellett adni a fesztiválozást – mondta Csaba, aki a feleségével, három lány unokáját hozta ki a cigányhegyi birtokra hétfőn, s a gyermekeknek annyira megtetszett az ittlét, hogy napokig haza sem mentek, amit Csaba nem bánt, mert mint mondta, szeret itt lenni. Hív is, hogy nézzek szét a telken, megmutatja a kis tavat, a gyümölcsöst, az éppen érő göcseji, ősi vajkörtét, a szőlőt, no meg a fenyőket.

A tervezett termálkút egyik műtárgya, fürdő már nem lesz Fotó: Győrffy István

– Ez a szülői házam, s itt érzem a legjobban magam. A családunk karácsonyfa neveléssel és eladással foglalkozik. Rengeteg munka van vele, de megéri sokat dolgozni a fákkal. Nem látom reménytelennek Cigányhegyet, soha nem is láttam annak, mert igaz, hogy az állandó lakosok kihaltak, elvándoroltak a hatvanas években itt lakó családok, de már van új bevándorló is. Egy vállalkozó, vadász ember megvett egy, a fürdő létesítésének hírére épült vendégházat, ideköltözött, hogy még közelebb legyen az erdőkhöz. Több leszármazott gondozza még a szülői birtokot, de az is igaz, hogy vannak családok, akik felhagytak ezzel. Sőt, most is épül egy vendégház. Ez is reménykeltő, s úgy tudom, többen is vettek telket, ők is építkezni szeretnének – összegzett Csaba, majd szeretettel néz a lányokra, akik ismét ecsetet ragadtak.