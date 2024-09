A rendezvényen Pőcze Nóra igazgató szólt a névválasztásról.

Az ünnepségen felléptek az iskola diákjai Fotó: Schmidt Egon Becsehelyi Általános Iskola

- Intézményünk szeptember 1-jétől használatos új neve, névválasztása végzetszerű, hiszen iskolánk mindig is nagy hangsúlyt fektetett a természetközeli, környezettudatos nevelésre, többek között ezért is nyerhettük el hosszú évekkel ezelőtt az Örökös Ökoiskola címet. Célunk, hogy Schmidt Egon Kossuth-díjas író, ornitológus szellemi hagyatékának méltó gondozóiként, természetbarát, felelősségtudatos és boldog gyermekeket neveljünk falaink között, ahogy maga Schmidt Egon is boldog gyermekkort élhetett meg Polán, Annamajorban.

A tavaly elhunyt Schmidt Egon becsehelyi származású családja miatt mindig is zalainak vallotta magát. Visszaemlékezései szerint a községben eltöltött gyermekévek meghatározói voltak munkásságának.

Az iskola új emblémáját is bemutatták az eseményen, a logó szimbolikájában is az iskola szellemiségét képviseli egyrészt a jégmadárral, amely Schmidt Egon egyik kedvenc madara volt, másrészt azzal, hogy a jégmadár gyönyörű színekben pompázik, ahogy a gyerekek is mindannyian külön egyéniséggel rendelkeznek.

Bemutatták ez év június 22-én átadott Schmidt Egon sétány is, megtudtuk, hogy az átadón jelen voltak Schmidt Egon gyermekei és unokái is, akik amellett, hogy szeretettel üdvözölték az iskola névváltozását és megismerkedtek a kiállítás tematikájával.

Pőcze Nóra arról is beszélt, hogy a Schmidt Egon sétány lehetőség arra, hogy Letenye járás iskoláival az eddigi jó kapcsolatot fenntarthassák, s a szakmai együttműködést tovább mélyíthessék és jó gyakorlatként a későbbiekben foglalkozásokat szervezzenek itt.

- Iskolánknak is az a célja, hogy adjon, adjon a településnek, a környéknek, az országnak olyan embereket, akik büszkék lakóhelyükre, származásukra, magyarságukra, stabil és megingathatatlan belső értékrenddel, emellett versenyképes tudással rendelkeznek, felelősséget vállalnak nemcsak magukért, hanem környezetükért is. Vigyék tovább névadónk szellemiségét a természet, az állat-és növényvilág szeretetével, örökítsék ezt tovább, generációról generációra.