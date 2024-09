Könyvbemutató 1 órája

Népviseletek, népszokások

A helytörténet-kutatással foglalkozó Pusztai Ferenc No, akko’ hogy is vót! – Letenyei életképek bölcsőtől a sírig című könyvét mutatják be csütörtökön 18 órakor Letenyén, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár földszinti nagytermében.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

Az író-olvasó találkozón a szerzőről és a régi fotókkal illusztrált, népviseletekről, népszokásokról, hétköznapokról és ünnepekről szóló, néprajzi jellegű kötetről dr. Száraz Csilla, a nagykanizsai Thúry György Múzeum igazgatója tart tájékoztatót.

