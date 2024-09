A projektekről Győrfy Balázs, a település polgármestere beszélt. Elmondta: a sírkertben található ravatalozó tetőszerkezetének, valamint a teraszának faszerkezetét az idő vasfoga már megkezdte, balesetveszélyessé vált. A több mint negyvenéves elemek cseréjére volt szükség, ezért örömteli, hogy az újonnan kiírt Magyar falu program közel 5 millió forintos támogatást biztosított a beruházásra.

Még egy hétig tart a felújítás

– Ebből az összegből új gerendákat és lemeztető borítást kap az épület – folytatta a polgármester. – A bontási munkálatokkal végeztek a szakemberek és még egy hétig tart a felújítás. Az épület mellé saját forrásból kilenc férőhelyes urnafalat is építünk.

Támfalat is építenek Fotó: Szakony Attila

Győrfy Balázs hozzátette: vis maior támogatásból két partfalat építenek. A korábbi esőzések miatt, amikor villámárvíz öntötte el a falut, megindult a talaj is. A Dózsa utcán 28 millió forintból készülhet el hamarosan több méter hosszan a megerősítés. A másik károsult terület a kultúrház mögötti részt érintette, de az előtte álló épületet is megrongálódott. Ebben az esetben a partfalra 21, a kultúrházra 6 millió forint támogatás érkezett. Utóbbiból belső felújítás kezdődik, újravakolással kívül és belül egyaránt, de szigetelni is kell, valamint önkormányzati saját forrásból a vizesblokkokat is kicserélik, járólapozással és csempézéssel együtt.

Az edzőterem is tovább szépül

– Ugyancsak nagy öröm, hogy szintén önerő felhasználásával településünk edzőtermét tovább szépíthetjük – folytatta a településvezető. – Az épület külső vakolatát leverik a szakemberek, új vakolatot és színt kap, valamint a kályhafűtést a gazdaságosabb és praktikusabb klímaberendezésre cseréljük.

A településvezető a választók bizalmát kiérdemelte, így októbertől a következő ciklusban is irányíthatja a települést. Győrfy Balázs szerint nincs idő a lazításra. Igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy mindig maradjon saját forrás, amit szabadon felhasználhatnak a falu szépítésére.