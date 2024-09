Lufihajtogatás, csoki kóstoló és kézműveskedés

- A föld teljesen felázott, ezért az udvari kísérő programok közül többről le kellett mondanunk, de így is nagyon sokan jöttek el a XVI. Kertvárosi Vigasságokra – tudtuk meg a szombati rendezvényen Bednárikné Rácz Enikőtől, a Keresztury Dezső Művelődési Központ igazgatóhelyettesétől. - Az intézmény mindig tökéletes helyszínnek bizonyul a kisgyermekes családok részére és így volt ez most is. A délutáni órákban arcfestéssel, csillámtetoválással, gyermekjátékokkal, interaktív előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal készültünk a számukra.

Színpadon az Apacuka zenekar

Fotó: Szalay Balázs

A város minden részéről jöttek a koncertekre

- A kisebbek az Apacuka zenekar fellépését és Borka bohóc műsorát várták a legjobban, az esti produkciók közül pedig a koncertek vonzzák általában a nagyobb tömeget. A Kertvárosi Vigasságok - az elnevezése ellenére – minden évben megmozgatja az egész várost – tette hozzá az igazgatóhelyettes.