Reszneken Horváth Tamás, a DH-Aqua Kft. tulajdonosa, ügyvezetője elmondta, hogy a nyáron náluk is nőttek a szódaeladások, ám mivel még csak rövid ideje indult el a PET-palack visszaváltás, nehéz megítélni az ebből következő változásokat.

Vannak, akik azért választják a szódát, mert nem bajlódnak a visszaváltással

Fotó: Korosa Titanilla

Nyáron nőttek a szódaeladások

– Jelentős piacmozgást nem tapasztaltunk, viszont azt érzékeltük, hogy a nyáron nőttek a szódaeladások nálunk is, ám mi inkább a nyári hónapokban tapasztalt forróságnak tudjuk be a növekedést, s ez az időszak egybeesett a visszaváltási rendszer bevezetésével. Emellett azt is tapasztaltuk, hogy főként az idősek nem bajlódnak a műanyag palackok visszaváltásával, inkább nem is vásárolnak műanyag palackos terméket, hanem szódát. Lenti környékén a falvakban nincsenek visszaváltó automaták, ahol ezt meg tudnák oldani. Resznekről például a legközelebbi visszaváltó automata Lentiben van, ahova el kell szállítani a palackokat – fogalmazott.

A reszneki gyártó az egész vármegyében jelen van. Mint mondták, rengeteg szóda fogyott a nyáron, több mint 50 köbméter vizet töltöttek be s palackoztak havonta, ezzel szemben például januárban 35 köbmétert.

– Az biztos, hogy az emberek szeretik a szódát – folytatta. – Vannak, akik csak ezt isszák. Olyan vásárlónk is volt, aki néhány hétre érkezett Lentibe, és arra is időre vett szikvizet. Sokan mondják, hogy nincs jobb a melegben a hideg szódánál, de a fröccs és a limonádé is szódával az igazi.

A PET-palackok visszaváltásának hatása még kevésbé érezhető

A gyártók véleménye eltérő, a pórszombati Kiss-Szikvíz részéről Kiss Norbert elmondta, hogy nőttek a szódaeladásaik, talán 10-20 százalékkal az utóbbi időszakban, bár nehéz megállapítani, hogy a PET-palackok visszaváltásának hatása lehet-e ennek az oka, hiszen csak rövid ideje működik ez a rendszer, és nyáron alapból is többet vásárolnak a fogyasztók. Mint mondta: ők is tapasztalták a vásárlóik között, hogy problémásnak találják a műanyag palackok gyűjtését és visszaváltását, ezért inkább szódát vásárolnak.

Vagyis a falusi gyártók tapasztalatai szerint többen azért is választják a szódát, mert nem bajlódnak a műanyag palackok visszaváltásával. A Repont applikáció szerint Lenti térségében Lovásziban, Csesztregen és Tornyiszentmiklóson is van automata, ám a településeken érdeklődve kiderült, hogy csak Lovásziban és Lentiben, igaz, ott több helyen is. Többekkel beszélgetve kiderült, hogy a kisebb településeken élők egy részének problémát jelent, hogy utaztassák a göngyöleget, aki visszavált, az az gyűjtöget, s mikor nagyobb mennyiség összegyűlik, vagy épp arra akad dolguk, akkor keresik fel a legközelebbi repontot.