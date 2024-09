„Lesújtó eredmény született: katicák, fátyolkák, fürkészdarazsak és egyéb ízeltlábúak estek áldozatul a méregnek. Szúnyog pedig alig akadt közöttük” – fogalmazta meg Kántás Zoltán hajdúsági természetvédő a Debrecenben történt légi kémiai szúnyogirtásnak a produktumát. Az állatok az idegméreg által kiváltott jellegzetes remegést, koordinálatlan mozgást produkálták, és egy részük csak akár 2-3 napig tartó rángatózást követően pusztult el. A szúnyoggyérítéshez használt deltametrin alapú rovarölő szerek az ízelt lábúakat, pókokat is pusztítja. Az ökológusok, biológusok is egyetértenek abban, hogy a szúnyogokat indokolt esetben irtani szükséges, csak éppen az nem mindegy, hogy mivel és milyen módon.

Csíp és kellemetlen, ám mégis a természet része

Fogyatékos rovarokat esznek a madarak

Illyés Zoltán arról is szólt, hogy a rovarirtás után nem elpusztuló, ám láthatóan rángatózó egyedeket megeszik a madarak, így kerül be a táplálékláncba és a természetbe. Jóval szélesebb a hatóköre tehát ezeknek a kémiai szereknek. Érdekes továbbá, hogy miután az unió betiltotta, hatalmas „készletkisöprések”, légi irtások voltak annak idején Zalaegerszeg környékén.

- Még a Válicka-völgyében is találkoztunk repülőkkel úgy, hogy nem is volt szúnyog a közelben – felelte Illyés Zoltán. - Hatalmas pusztítást végzett ugyanúgy, mint most Debrecenben. Azaz 100 rovarból 1 szúnyog pusztult el csupán. Minden egyes kémiai rovarirtással az ökoszisztéma avatkozunk bele, s eltűnnek a szúnyogok természetes ellenségei.

Európához képest nálunk 98:2 az állás a vegyszerek javára

Még nincs hivatalosan kimutatva, ám több szakember szerint a kémiai irtószerek hormonális zavarokat, figyelemzavaros tüneteket okozhatnak többek között. A földi kijuttatás sem igazán egészséges, mondta a kutatóbiológus.

- Ilyenkor meleg köd képződik, ami akár egy óráig a légtérben marad. A deltametrin alapú vegyszer átitatja a növényeket, szúnyoggyérítés címszóval megint csak rovarok sokaságával végzünk. Nyugat-Európában döntő többségében a biológia gyérítés folyik, nálunk ez az arány 98-2 százalék a vegyszerek javára.